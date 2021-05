3-1. Adrián Ramos mantiene vivo al América y elimina al Deportivo La Guaira

En la imagen un registro de Adrián Ramos (d), delantero del América de Colombia, quien aportó dos goles en el triunfo de su equipo 3-1 sobre el Deportivo La Guaira, durante un partido del grupo H de la Copa Libertadores. EFE/Ernesto Guzmán/Pool/Archivo

Santa Cruz (Bolivia), 19 may (EFE).- Un doblete de Adrián Ramos y un tanto del juvenil Santiago Moreno le permitieron al América de Cali vencer 3-1 al Deportivo La Guaira de Venezuela por la quinta jornada del Grupo H de la Copa Libertadores de América, un resultado que dejó vivos a los colombianos y eliminados a los venezolanos.

El partido se disputó en el estadio Ramón Aguilera Costas, de la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, donde los 'Diablos Rojos' tuvieron que jugar como locales por la crisis social que vive Colombia.

'El Naranja', que anotó el 1-1 provisional con un remate del veterano Charlis Ortiz, solo tiene oportunidad de caer a la Copa Sudamericana, pues es último con tres unidades, una menos que su rival de este miércoles, que es tercero.

Entre tanto, el equipo colombiano tendrá que derrotar al Cerro Porteño en Paraguay, que es segundo con siete puntos, en la última jornada para clasificar a los octavos de final del torneo continental.

El equipo caleño salió a buscar el marcador desde los primeros instantes liderado por un Ramos muy activo, que comenzó a asociarse con Moreno y Yesus Cabrera en ataque para hacerle daño a un rival que se mostró endeble en defensa.

Justamente el veterano delantero, que pasó por el Granada y el Borussia Dortmund, abrió el marcador al minuto 20 con un penalti que mandó al fondo de la red tras haber sido derribado en el área por el portero Carlos Olses, que no tuvo una buena noche.

Sin embargo, los anfitriones cedieron el control a un rival que se lanzó al ataque liderado por el volante Carlos Cermeño.

Así fue como llegó la igualdad al minuto 28 cuando el lateral Yohan Cumana trató de sacar un remate de media distancia que le quedó en el área a Ortiz, que sin pensarlo dos veces sacó un zurdazo en el área y venció la resistencia de su compatriota Joel Graterol.

El partido cayó y ninguno de los dos equipos se mostró dominante, pese a que el triunfo era vital para las aspiraciones de ambos.

En la etapa complementaria, el América, dirigido por Jersson González tras la salida del argentino Juan Cruz Real, retomó el dominio.

Pese a no ser muy claro en ataque, se volvió a poner en ventaja cuando en una jugada por la izquierda Duván Vergara mandó un centro que el portero Oses trató de controlar pero dio un rebote que no perdonó el juvenil Moreno, uno de los mejores de la cancha, al 53.

El equipo escarlata siguió atacando y consiguió poner el 3-1 definitivo cuando Ramos aprovechó un gran centro de Cabrera y, pese a estarse cayendo, logró mandar al fondo de la red.

El equipo venezolano, dirigido por Daniel Farías, no pudo hacer más daño en ataque, perdió la oportunidad de soñar con clasificar a los octavos de final y cerrará su participación en la Libertadores contra el Atlético Mineiro.