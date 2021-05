1-2. El Arsenal vence de visita a Wilstermann y asume el liderato del grupo C

Santiago Echeverría (i) de Wilstermann disputa un balón con Lucas Gabriel Albertengo (d) de Arsenal hoy, en un partido de la Copa Sudamericana entre Wilstermann y Arsenal en el estadio Félix Capriles en Cochabamba (Bolivia). EFE/Jorge Abrego

La Paz, 19 may (EFE).- El argentino Arsenal de Sarandí sorprendió este miércoles al Wilstermann de Cochabamba al vencerle a domicilio por 1-2, lo que también le valió asumir temporalmente el liderato del grupo C de la Copa Sudamericana, a la espera del partido del jueves entre el Ceará de Brasil y el boliviano Bolívar.

Los argentinos subieron al primer lugar al sumar 8 unidades, dos más que el Ceará y el Bolívar que se enfrentarán este jueves en Fortaleza para completar la quinta fecha del grupo C.

Por su parte, el Wilstermann del argentino Diego Cagna, se mantuvo en el fondo del grupo con 2 puntos producto de los dos únicos empates logrados en la Sudamericana.

El delantero colombiano Humberto Osorio puso en ventaja al Rojo en el minuto 38 y le dieron vuelta al marcador Lucas Albertengo en el minuto 61 y Brian Farioli en el 67.

La llegada más peligrosa de los argentinos en la primera mitad se dio en el minuto 30, con un zurdazo de Alejo Antilef, pero le ganó el pulso el meta boliviano Rodrigo Banegas.

En los cuatro minutos posteriores fue el turno de los 'aviadores', con los intentos de Osorio y Meleán que el argentino Alejandro Medina pudo desviar.

La apertura del marcador llegó en el minuto 38, tras una falta cometida por Mateo Carabajal contra Osorio por la cual el árbitro colombiano Andrés Betancur pitó un penalti para el Rojo cochabambino.

El encargado de ejecutar fue el mismo delantero colombiano que marcó sin inconvenientes.

Los minutos restantes de la primera mitad fueron igualmente intensos y de ida y vuelta, con nuevas opciones de gol para ambos planteles, que luego fueron al descanso con el Wilstermann aun en ventaja.

El plantel de Sergio Rondina se mostró más ofensivo en el segundo tiempo en busca del empate.

El ingreso de Farioli y Alan Ruiz fue decisivo para los visitantes, pues el primero fue parte de la jugada que permitió anotar en el minuto 61 a Albertengo, junto a un error del zaguero boliviano Ortiz.

La segunda conquista llegó en el minuto 67, cuando Farioli se llevó el balón hasta el área 'aviadora', combinó con Ruiz y terminó venciendo a Banegas.

En la sexta y última fecha de la fase de grupos, el Wilstermann recibirá al Ceará y el Arsenal al Bolívar el próximo 27 de mayo.