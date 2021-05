0-0. Libertad empata con Goianiense y confirma el liderato a falta de un partido

Luís Eduardo Marques dos Santos, defensor del Atlético Goianiense, disputa el balón con Antonio Bareiro Álvarez, delantero del Club Libertad, durante un partido por el Grupo F de la Copa Sudamericana hoy, en el estadio Antonio Accioly de Goiania (Brasil). EFE/Weimer Carvalho

Goiania (Brasil), 18 may (EFE).- El Libertad paraguayo empató este miércoles 0-0 en su visita al Atlético Goianiense brasileño en la quinta jornada de la fase de grupos y se mantuvo como líder del Grupo F de la Copa Libertadores, que le garantiza provisionalmente clasificación a octavos de final del torneo a falta de un partido.

El empate a domicilio le permitió al Libertad sumar 10 puntos, uno más que el Goianiense (9), y distanciarse del Newell's Old Boys argentino (4) y del ya eliminado Palestino chileno (1), que el jueves se miden en Argentina para completar la quinta fecha.

El primer lugar del Grupo F, que avanzará a octavos de final, será definido el próximo martes en la sexta y última jornada, en la que el Libertad visitará al Palestino y el Goianiense al Newell's. Al conjunto paraguayo le basta una victoria para calsificar sin depender del resultado del otro partido.

En un partido con muchas jugadas truncadas y seis tarjetas amarillas, los dos equipos se examinaron cuidadosamente los primeros quince minutos sin que ninguna generara peligro.

La primera opción de gol la tuvo el Libertad en el minuto 13, cuando el delantero Antonio Bareiro recibió un balón dentro del área y, libre, lo mandó por encima de la portería defendida por Fernando Miguel.

Tres minutos después el Atlético Goianiense respondió y el centrocampista Janderson, el mejor de los locales en el primer tiempo, recibió un pase de Joao Paulo y remató de primera, pero su balón chocó en un zaguero del Libertad parado encima de la línea.

El conjunto paraguayo ganó confianza y comenzó a jugar con más libertad, especialmente con ataques de Bareiro y del centrocampista Héctor Villalva, que pusieron en apuros a los defensores del Goianiense pero no llegaron a asustar a Fernando Miguel.

El club de Goiania sólo reaccionó en los últimos minutos del primer tiempo, con una jugada peligrosa de Joao Paulo y con un ataque en el que Marlon Freitas desperdició un lanzamiento de Zé Roberto y lanzó un balón por encima de la portería.

El Goianiense volvió más determinado en el segundo tiempo y se acercó a la portería de Martín Silva tanto con jugadas de los creativos Janderson y Joao Paulo como de los laterales Igor Carius y Dudú.

Pero los locales no consiguieron convertir su dominio en goles.

El técnico del Libertad, el argentino Daniel Garnero, decidió mejorar el ataque de su equipo con tres cambios simultáneos, con las entradas de los centrocampistas Pedro Delvalle y Alexander Barboza y del atacante Alfio Oviedo.

El técnico interino del Goianiense, Eduardo Sousa, también hizo tres cambios para cambiar su equipo y darle más poder ofensivo, pero a ninguno de los dos estrategas les funcionaron las sustituciones y ambos equipos siguieron sin hacerse daño.

La jugada más peligrosa del segundo tiempo fue un balón que el Libertad estrelló en el travesaño a los 40 minutos y cuyo rebote obligó a Fernando Miguel a lucirse para impedir que los paraguayos abrieran el marcador.