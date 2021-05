UE flexibilizará normas de viajes; permitirá acceso de vacunados

(Bloomberg) -- Los países de la Unión Europea acordaron reabrir sus fronteras a las naciones y los viajeros que consideren seguros, en la medida más significativa del continente hasta ahora para volver a la normalidad después de un año de restricciones inducidas por la pandemia.

Los embajadores de los 27 Estados miembros de la UE acordaron permitir que los viajeros vacunados ingresen al bloque sin cuarentena, así como a las personas de países que han controlado los brotes de covid, lo que significa una tasa de casos nuevos de 14 días de menos de 75 por cada 100.000, según dos funcionarios familiarizados con la decisión.

Las nuevas reglas podrían aprobarse formalmente esta semana e implementarse poco después.

La decisión llega justo antes de la importante temporada turística de verano, que ayuda a apuntalar las economías de países europeos como España, Italia, Grecia y Portugal. También se produce cuando la UE ha avanzado en su lucha contra la pandemia y, según el rastreador de vacunas de Bloomberg, un 32,4% de sus ciudadanos ha recibido al menos una dosis de la vacuna.

Las nuevas reglas reemplazarán una prohibición general de viajes no esenciales. Algunos Estados miembros, como Grecia, ya permiten que los turistas les visiten sin requisitos de cuarentena si han sido inoculados.

El jueves, los funcionarios de la UE discutirán un borrador de la “lista blanca” de países no pertenecientes a la UE que presentan un bajo riesgo de propagar la enfermedad. Debido a que el número de infecciones se está reduciendo significativamente en Estados Unidos a raíz de una vacunación masiva, es probable que EE.UU. llegue a la lista.

Las nuevas reglas incluyen un llamado freno de emergencia, que permitiría a los Estados miembros restablecer las prohibiciones de viaje a países donde surgen nuevas variantes riesgosas o aumentan las tasas de contagio. La Comisión Europea ya ha exigido que dicho freno se aplique a todos los viajes desde India.

