Trump dice que el caso penal contra él es una "cacería de brujas" demócrata

Miami, 19 may (EFE).- El expresidente de EE.UU. Donald Trump aseguró este miércoles que la investigación penal de la Fiscalía de Nueva York contra su conglomerado empresarial es una cacería de brujas de los demócratas que no quieren que se postule de nuevo a la presidencia en 2024.

El republicano señaló hoy en un comunicado que se trata de "una continuación de la mayor caza de brujas política en la historia de los Estados Unidos".

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció el martes que se unirá a la oficina del fiscal del distrito de Manhattan en la indagación penal relacionada con el conglomerado inmobiliario de Trump y el pago de impuestos.

Trump se mostró como una víctima de varias investigaciones del pasado y "testigos mentirosos", que en esta ocasión "buscan desesperadamente un delito".

La pesquisa está centrada en comprobar si el conglomerado Trump engañó a prestamistas y compañías de seguros sobre el valor de las propiedades y si pagó los impuestos correspondientes por las transacciones que realizó.

La investigación ha estado en curso desde 2019, como un caso civil, al que ahora se agrega el criminal.

El expresidente aseguró que se trata de una campaña de la fiscal James incluso antes de que fuera elegida en ese cargo, la cual buscaba su destitución cuando él era presidente (2017-2021).

"Hizo campaña para enjuiciar a Donald Trump incluso antes de saber algo sobre mí", expresó el republicano.

Subrayó que buscan "la destrucción de la suerte política del presidente Donald J. Trump" porque no quieren que se presente de nuevo como candidato.

La notificación de James a la organización supone un nuevo nivel de riesgo legal para el expresidente, de cara a su posible candidatura a las próximas presidenciales, ya que el fiscal general ahora puede pedir sanciones penales como parte de la investigación.

La oficina del fiscal de distrito de Manhattan está examinando millones de páginas de documentos que incluyen las declaraciones de impuestos del magnate neoyorquino.

El expresidente, que se radicó en Florida tras dejar la presidencia en enero pasado y se acaba de mudar a Nueva Jersey para el verano, manifestó que durante años miembros y asociados de la Organización Trump han sido acosados para testificar en su contra, lo que incluye "inventar historias falsas".

"Estas oficinas demócratas están consumidas con esta caza de brujas política y partidista", agregó.