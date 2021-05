Tatum anota 50 puntos que valen el séptimo puesto en el Este; los Pacers siguen

Jayson Tatum (d), alero estrella de los Celtics de Boston, fue registrado este martes al atacar el aro que defiende Alex Len (i), de los Wizards de Washington, durante un partido de la NBA, en el TD Garden, en Boston (Massachusetts, EE.UU.). EFE/CJ Gunther

Houston (EE.UU.), 18 may (EFE).- La figura de líder y All-Star se hizo sentir en el juego individual del ala-pívot Jayson Tatum que permitió a los Boston Celtics vencer en el segundo partido del torneo de entrada de playoffs de la Conferencia Este y los Indiana Pacers reivindicaron un gran baloncesto de equipo que les mantuvo en la competición.

Mientras que los Celtics ganaban por 118-100 a los Washington Wizards y aseguraban el séptimo puesto de playoffs de la Conferencia Este, los Pacers destrozaban por 144-117 a los Charlotte Hornets para seguir con vida, a la vez que eliminaban al equipo propiedad del legendario Michael Jordan.

Tatum arrolló con 50 puntos, incluidos 32 en la segunda parte, y los Celtics lograron el objetivo de estar en los playoffs a pesar de todas las bajas que han sufrido durante la temporada regular, incluida la del escolta estrella Jaylen Brown, que no jugará más hasta la próxima liga.

Los Celtics comenzaron a pensar en los Brooklyn Nets, segundos clasificados en la Conferencia Este, con quienes se enfrentarán, a partir del sábado, en la primera ronda, siendo el equipo visitante y sin tener la ventaja de campo.

Tatum disputó 41 minutos en los que anotó 14 de 32 tiros de campo, incluidos 5 de 12 intentos de triple, y estuvo perfecto desde la línea de personal (17-17).

Además también tuvo protagonismo en el juego interior con ocho rebotes, incluidos seis defensivos, repartió cuatro asistencias, recuperó un balón, perdió otros dos, puso dos tapones y apenas le señalaron una falta personal.

Tatum ha anotado 40 puntos o más en cinco ocasiones esta temporada. Superó a los Wizards por 38-26 en el tercer cuarto. Anotó 14 puntos en 11 pérdidas de balón de Washington en la primera mitad.

A pesar de perder el partido, el equipo de Washington tendrá la oportunidad de jugar el tercero de play-in contra los Pacers y tener la ventaja de campo.

El duelo será el viernes, en la capital de la nación, y definirá al equipo que ocupe el octavo puesto de los playoffs de la Conferencia Este y que tendrá de rival en la primera ronda a los Philadelphia Sixers, mejor marca durante la temporada regular.

El escolta Bradley Beal con 22 puntos, nueve rebotes y seis asistencias acabó como líder del ataque de los Wizards, que tampoco tuvieron su mejor inspiración como equipo.

El base All-Star, Russell Westbrook, tampoco pudo ser factor ganador a pesar de que logró un doble-doble de 20 puntos, 14 rebotes, cinco asistencias, recuperó tres balones, perdió cuatro, puso dos tapones y cometió cinco faltas personales.

Mejor tendrán que hacer las cosas el sábado cuando reciban a los Pacers que tuvieron al alero canadiense Oshae Brissett como su líder sorpresa que aportó 23 puntos y encabezó la lista de ocho jugadores que acabaron con números de dos dígitos.

La victoria arrolladora de los Pacers, que tuvieron la ventaja de campo como novenos clasificados al concluir la temporada regular, les permitió seguir en la competición y luchar por el octavo puesto de los playoffs ante los Wizards.

Junto a Brissett, que se ha convertido en el factor sorpresa ganador de los Pacers, el ala-pívot lituano Domantas Sabonis estuvo intocable en el juego interior al conseguir un doble-doble de 14 puntos, 21 rebotes -20 defensivos- y nueve asistencias.

Mientras que el alero Doug McDermott llegó a los 21 puntos, incluidos cuatro triples, y acabó como segundo máximo encestador de los Pacers, que en el próximo partido buscarán llegar por sexta vez consecutiva a los playoffs en la Conferencia Este.

Sabonis y McDermott anotaron 16 de sus 21 puntos en el primer cuarto y los Pacers rompieron la peor racha de nueve derrotas de la franquicia en la postemporada.

La victoria fue la primera de Indiana en postemporada desde que se impusieron a los Cleveland Cavaliers en abril del 2018, y la consiguieron a pesar de la baja de su escolta titular, Caris LeVert, sometido a los protocolos de salud y seguridad Covid-19 de la liga.

El escolta Terry Rozier, jugador clave de los Hornets con los triples, falló los nueve intentos que tuvo y acabó con 16 puntos, ocho rebotes y seis asistencias, que no evitaron la derrota y la eliminación de los Hornets, que siguen sin tener éxito en la lucha por estar en la postemporada después de acabar la competición con la sexta derrota consecutiva.

El base novato LaMelo Ball acabó su primer año en la NBA con 14 puntos y cuatro asistencias, pero dio su peor imagen encestadora al fallar 10 de 14 tiros de campo, incluidos cuatro de seis intentos desde fuera del perímetro, en su debut en la postemporada.

Mañana, miércoles, se jugarán los primeros dos partidos del torneo de entrada de la Conferencia Oeste entre los Memphis Grizzlies (9º) frente a los San Antonio Spurs (10º) y Los Angeles Lakers (7º) recibirán a los Golden State Warriors (8º).