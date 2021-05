Solskjaer pone en duda a Maguire para la final de la Europa Leauge

EFE/EPA/Nick Potts / POOL/Archivo

Londres, 19 may (EFE).- Ole Gunnar Solskjaer, entrenador del Manchester United, puso en duda la presencia de Harry Maguire en la final de la Europa League después de que se viera al defensa con muletas en el encuentro ante el Fulham.

El central inglés, que se lesionó hace unos días en los ligamentos del tobillo, se ha perdido los dos últimos partidos del Manchester United y este martes estuvo presente en la grada de Old Trafford ayudado por unas muletas.

"Tenemos diez días aún por delante, así que espero que todos los que han estados disponibles hoy lo estén también para la final", dijo Solskjaer en rueda de prensa.

"Harry Maguire está trabajando en ello, pero no tiene buena pinta. Martial... aún tenemos algo de esperanza en que pueda llegar", añadió.

Además, a escasos días de que el United se mida al Villarreal en la final de Gdansk, Scott McTominay y Fred, dos jugadores habitualmente titulares en el centro del campo del United, se marcharon con molestias del partido que los 'Diablos Rojos' empataron contra el Fulham.