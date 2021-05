Rosalía soprende con una colaboración sorpresa junto a Oneohtrix Point Never

EFE/EPA/ETIENNE LAURENT/Archivo

Madrid, 19 may (EFE).- Rosalía sorprende en sus redes sociales con el lanzamiento de una canción con una colaboración sorpresa junto a Oneohtrix Point Never, el seudónimo de Daniel Lopatin, con el que ha realizado una nueva versión de "Nothing's Special".

Se trata de una nueva colaboración, en la línea de la que ya realizó con The Weeknd.

Lopatin es un músico experimental que también ha colaborado con The Weeknd, FKA Twigs, Anohni, Ishmael Butler o Tim Hecker.

Con una voz matizada con sonido tecnológico, la artista dio a conocer esta nueva versión a través de sus redes sociales, mientras en un texto desvela su admiración por Lopatin al que conoció en la Navidad de 2018, un momento en el que ya empezaron a buscar nexos de unión con su música.

"Hoy celebro tu música cantando una de tus canciones porque siempre te admiré, la energía en tus canciones, la bravura y tu punto de vista en la música", señala.

"Eres una de las personas más divertidas y brillantes que he conocido en mi vida. No puedo esperar para seguir haciendo más música juntos", y concluye con "Abrazos" (en español), para terminar firmando "Rous".