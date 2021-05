Rahm y Spieth con cuentas pendientes en un desafiante Campeonato de la PGA

Los golfistas Jon Rahm y Jordan Spieth tienen un lugar reservado en sus vitrinas para el Campeonato de la PGA que arranca el jueves, el español para colocar su primer trofeo de Grand Slam y el estadounidense para acomodar el único 'Major' que le falta.

La pugna se prevé feroz entre éstos y otros grandes candidatos al título como el norirlandés Rory McIlroy, que regresa al lugar donde conquistó su primer 'Major', o el estadounidense Dustin Johnson, el número uno del golf mundial.

El ganador tendrá que superar las desafiantes condiciones del Ocean Course de Kiawah Island (Carolina del Sur), el campo más largo (7.876 yardas - 7.201 metros) de la historia de los torneos de Grand Slam.

Considerado el campo más difícil de Estados Unidos, el majestuoso Ocean Course está emplazado entre terrenos pantanosos y la costa atlántica, con un viento que sopla fuerte y desde distintas direcciones.

"Es uno de los retos. Cuando estás justo en el océano, en un lugar húmedo, tienes un aire mucho más denso", explicó el español Rahm, número tres mundial.

"Un viento de 10 millas por hora aquí definitivamente va a ser diferente al de algunos lugares del interior (...) Jugando un par de rondas de práctica puedes hacerte una idea de cuánto ayuda o perjudica, porque en algunos hoyos con viento a favor la bola va muy lejos", señaló.

A sus 26 años, Rahm quiere culminar por fin su fulgurante ascenso a la élite de PGA con un primer título de Grand Slam.

El español advierte, sin embargo, que sus prioridades han cambiado desde que se convirtió en padre en abril, poco días antes del Masters de Augusta.

"Cuando llego a casa me olvido de lo que pasa a mi alrededor. Me olvido de que estamos en Kiawah Island, de que estamos en un 'Major' y de cuál es la misión. Es muy refrescante para la mente", explicó.

Rahm ha concluido en seis ocasiones en el top-10 de un Grand Slam, incluido su quinto lugar en el último Masters, y su mejor resultado es un tercer puesto en el Abierto de Estados Unidos de 2019.

- McIlroy por segundo triunfo en Kiawah Island -

Además de Rahm, otras figuras del circuito PGA podrían celebrar un título muy especial en Kiawah Island, además de recibir un cheque máximo de 1,98 millones de dólares.

Jordan Spieth, quien el mes pasado celebró en Texas su primer título en cuatro años, puede convertirse en el sexto golfista en completar el Grand Slam y el primero en hacerlo ganando un Campeonato de la PGA.

El estadounidense fue un joven prodigio que conquistó con solo 21 años el Masters de Augusta y el Abierto de Estados Unidos en 2015, y dos años después celebró el Abierto Británico, momento en el que comenzó su sequía de triunfos.

"Siento que tendré muchas oportunidades si me concentro en aprovechar al máximo este campo y me mantengo en la misma forma, del tee al green, que he tenido en las últimas semanas", confió el actual número 26 de PGA.

Otro jugador que atraerá las miradas es el norirlandés Rory McIlroy, que también acaba de romper una sequía de 18 meses ganando el Wells Fargo Championship.

El ex número uno mundial, de 32 años, ya ha demostrado que sabe ganar en Kiawah Island, donde en 2012 alzó el primero de sus cuatro títulos de Grand Slam con ocho golpes de ventaja sobre el inglés David Lynn.

"La última vez jugué muy bien allí. Voy a repasar mis lecciones. Definitivamente es un buen momento para volver. Tengo una inyección de confianza, nunca he estado tan cerca de volver a mi mejor nivel", dijo McIlroy, cuyo último triunfo 'Major' fue precisamente en el Campeonato de la PGA en 2014.

El número dos del mundo, el estadounidense Justin Thomas, puede superar en el liderato a Dustin Johnson si logra la victoria y su compatriota queda por debajo del quinto lugar.

Dustin Johnson ha sido subcampeón del Campeonato de la PGA en los dos últimos años y tercero en 2018 pero este año atraviesa por un momento complicado.

Sin alzar por ahora ningún título en 2021 en el circuito estadounidense, Johnson no pudo superar el corte en el Masters de Augusta, donde defendía corona, y se retiró la semana pasada del Byron Nelson por dolor en una rodilla.

js-gbv/gfe