"¡Qué no se meta el embajador yanqui!" en los comicios de Nicaragua, lanza Ortega

En la imagen, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 18 may (EFE).- El presidente de Nicaragua, el sandinista Daniel Ortega, cargó este martes contra el embajador estadounidense en Managua, Kevin K. Sullivan, por supuestamente "presionar" a los partidos opositores para escoger un candidato único para los comicios de noviembre, en los que el mandatario busca una nueva reelección.

"¿A quién le gusta que se le metan en su casa a hacer lo que uno debe hacer?, ah pero ellos (EE.UU.) sí les gusta meterse por todos lados y querer decidir por los de casa. Aquí el embajador yanqui anda de arriba para abajo vendiendo sus candidatos", señaló Ortega, sin presentar pruebas, en un discurso durante un acto oficial.

El mandatario sandinista reprochó que Sullivan no es nicaragüense y le advirtió: "aquí no se meta el embajador yanqui, postulando candidatos y presionando a partidos políticos para que acepten los candidatos que quiere el yanqui".

"Cree que estamos en los tiempos de ocupación yanqui, que se olvide el embajador yanqui: Nicaragua es de Sandino (...) es un pueblo que merece respeto", anotó.

Ortega indicó que esa advertencia no solamente era para el diplomático estadounidense, sino también para "otros embajadores que ahí viven haciendo reuniones en sus embajadas con grupos políticos, buscando cómo ellos ser los dirigentes de esos partidos políticos".

El dirigente sandinista dijo que en esos embajadores "corre todavía la mentalidad colonialista".

También criticó a los nicaragüenses que viajan a EE.UU. y a la Unión Europea (UE), según él, "para pedir intervención, agresiones a Nicaragua".

Ortega brindó su discurso en un acto en Managua para conmemorar el aniversario número 126 del nacimiento del héroe nacional Augusto C. Sandino (1895-1934), conocido como el "general de hombres libres" y quien inspiró la revolución sandinista que derrocó al dictador Anastasio Somoza Debayle en 1979.

Nicaragua celebrará elecciones presidenciales y legislativas el 7 de noviembre próximo.

Los opositores, que se encuentran fragmentados, buscan cómo derrotar a los sandinistas, dirigidos por Ortega, de 75 años, que el 10 de enero cumplió 14 años consecutivos en su segunda etapa como presidente de Nicaragua, tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990.