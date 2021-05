Pogacar se concentrará en Sestrieres antes del Tour y el campeonato esloveno

EFE/EPA/JULIEN WARNAND/Archivo

Redacción deportes, 19 may (EFE).- El esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), ganador del Tour de Francia 2020, realizará una concentración en altura en Sestriere antes de volver a Eslovenia para participar en los campeonatos nacionales y acudir al Tour de Francia, cuya salida se dará el 26 de junio en la localidad de Brest.

Pogacar, de 22 años, acudirá a Sestriere junto a los compañeros del UAE Team Emirates que le apoyarán en el Tour, pero antes no se quiere perder el compromiso con el campeonato nacional.

"Estoy muy emocionado por volver a la competición. He estado muy ocupado desde mi última carrera en Lieja, pero me siento bien y listo para apuntar a mis próximos objetivos". ha señalado.

Poagacar se proclamó en 2020 campeón de Eslovenia contrarreloj por segunda vez consecutiva, pero en la prueba de ruta fue superado por su gran rival, Primoz Roglic, doble ganador de la Vuelta a España.