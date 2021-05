Paraguay avanza en la documentación de sus pueblos indígenas

Una mujer cocina en la explanada de la Estación del Ferrocarril donde varios indígenas permanecen desde hace varios días mientras en el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) se realiza un debate por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, hoy en Asunción (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar

Asunción, 19 may (EFE).- Paraguay avanza en el reconocimiento de los derechos de sus pueblos indígenas con una campaña de documentación e identificación de unas 37.000 personas, que de esta manera podrán participar en los procesos electorales y acceder a beneficios sociales.

El proyecto "Derecho a la Identidad mediante acceso a documentación oficial de personas indígenas en Paraguay" comenzó hace un par de meses y se prolongará durante cerca de tres años, como informaron este miércoles las autoridades paraguayas durante la presentación de esta campaña.

Durante un acto celebrado en la sede del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), en Asunción, María Luisa Duarte, representante de los pueblos indígenas, agradeció esta iniciativa para "subsanar" la falta de documentación en esas comunidades.

"Hay hermanos que viven como en las épocas feudales, que no tienen documentaciones oficiales. Eso es doloroso porque no les permite ser identificados para alcanzar beneficios", expresó.

Esa documentación también permitirá a las comunidades indígenas alcanzar el derecho "para elegir o para ser elegido" en elecciones y aumentar la participación y representación de esta parte de la población paraguaya.

Paraguay arrastra desde hace años la falta de cédulas de identidad y de inscripción en los registros civiles de la población indígena, lo que limita sus derechos como ciudadanos.

Las misiones de observación electoral que acuden al país durante la época de comicios han señalado esta carencia como uno de los puntos que el país debe corregir, como recordó este miércoles durante el acto el presidente del TSJE, Jaime Bestard.

Para cumplir esa meta, el TSJE trabaja con la delegación de la Unión Europea (UE) en Paraguay y las organizaciones Diakonia y Tierraviva para registrar e identificar a los indígenas que viven en todo el país.

El jefe de Cooperación de la delegación de la UE en Paraguay, Matteo Sirtori, explicó que en los próximos tres años se pretende llegar a unas 37.000 personas indígenas de 19 pueblos y más de 600 comunidades de todo Paraguay.

"El hecho de tener una documentación oficial es una condición para que se vean reconocidos los derechos de todas las personas y para una participación más activa", agregó Sirtori.

En los próximos años, Tierraviva y Diakonia van a organizar jornadas de acceso a la documentación para entregar cédulas de identidad, partidas de nacimientos e inscripciones en el registro civil.

La abogada de Tierraviva, Adriana Agüero, reconoció el avance que representa este caso para las comunidades indígenas, y recordó el caso de una mujer indígena que murió a los 102 años sin "poder demostrar que existía".

Para Agüero, la documentación permitirá a los indígenas "acceder a todas las políticas públicas del Estado" de las que ahora no se pueden beneficiar por falta de acreditación.

Desde el Instituto Nacional del Indígena (INDI), su titular, Édgar Olmedo, apuntó que la falta de cédulas de identidad añade un problema más a la "situación de vulnerabilidad" en la que se encuentran estas comunidades y celebró que gracias a la documentación puedan participar como candidatos y electores en próximos comicios.

"Es una demostración clara del avance en el ámbito político y electoral", concluyó.

El Censo Nacional de Población y Vivienda Indígena, con datos de 2012, cifra en 112.848 la población indígena, en un país con unos 7 millones de habitantes.

Una gran parte de esas comunidades viven en situación de pobreza extrema y de marginación, debido principalmente a la apropiación indebida de sus tierras y a la consiguiente emigración a centros urbanos.