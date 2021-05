Panamá recibirá su mayor lote de vacunas Pfizer contra la covid

Desde el 20 de enero que comenzó el proceso de inmunización en Panamá se han aplicado 849.376 dosis de vacunas contra la covid-19, en su gran mayoría de la farmacéutica Pfizer (829.376) y el resto de la británica AstraZeneca. EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

Ciudad de Panamá, 18 may (EFE).- Panamá, que acumula este martes 371.684 casos de la covid-19 y 6.300 muertes por la enfermedad, recibirá en las próximas horas 108.810 dosis de vacuna Pfizer contra el coronavirus, el mayor lote de preparados alistado hasta ahora por la farmacéutica estadounidense.

El Ministerio de Salud dijo que con esta decimoquinta remesa, cuya llegada se esperaba hoy pero se retrasó, se totalizarían 1.016.590 dosis entregadas por Pfizer desde el pasado 20 de enero.

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, destacó que con la llegada de este "importante lote" de dosis se va a reforzar el proceso de vacunación a nivel nacional.

Desde el 20 de enero que comenzó el proceso de inmunización en el país se han aplicado 849.376 dosis de vacunas contra la covid-19, en su gran mayoría de la farmacéutica Pfizer (829.376) y el resto de la británica AstraZeneca, indicó el Ministerio.

En Panamá se están vacunando con el preparado de Pfizer a grupos prioritarios, entre ellos personal de salud, adultos mayores de 60, docentes y embarazadas, entre otros.

La vacuna de AstraZeneca se administra a hombres mayores de 30 años y mujeres de 50 o más años que se hayan inscrito en un registro voluntario.

Sucre volvió a pedirle a la población que evite un "exceso de confianza" a causa de la mejora de las cifras pandémicas, expresadas en que la positividad de casos nuevos está en el 5 % y durante 48 horas (entre domingo y lunes pasados) no se reportaron muertes, algo inédito en 14 meses de pandemia.

En razón de ello, Sucre indicó que se mantienen las medidas de toque de queda nocturno y cuarentena total los domingos en 2 de las 10 provincias del país con mayor incidencia de casos, Chiriquí y Veraguas, en el occidente del país, que se extenderán a la provincia central de Coclé con restricción de movilidad nocturna.

También anunció que desde el 24 de mayo, los viajeros que arriben a Panamá y posean su certificado digital de vacunación con esquema completo igual o mayor de catorce días y una prueba negativa de menos de 48 horas en el IATA Travel Pass "no tendrán que realizarse prueba en el aeropuerto para ingresar al país".

El IATA Travel Pass está diseñado para que los pasajeros cuenten con la referencia actualizada de los requisitos sanitarios de entrada a un país, lo que incluye datos de lugares certificados donde pueden obtener las pruebas o vacunas correspondientes.

Panamá reportó este martes 539 nuevos casos de la covid-19 y 3 muertes por la enfermedad, para llegar a 371.684 contagios confirmados y 6.300 defunciones en más de un año de pandemia.

Hay 303 hospitalizados por el coronavirus en planta general y 61 en las unidades de cuidados intensivos (UCI), mientras que 4.909 están aislados en sus casas y 263 en hoteles.

El país lleva aplicados a la fecha 2.537.545 test de diagnóstico del SARS-CoV-2, 9.839 en las últimas 24 horas, con una positividad de 5,4 %.