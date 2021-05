Palestinos en Chile despliegan una caravana en rechazo a la violencia en Gaza

Miembros de la Comunidad Palestina en Chile fueron registrados este martes, durante la "Caravana Solidaria" en rechazo a las acciones de Israel en contra de sus compatriotas en Gaza, en Santiago de Chile. EFE/Alberto Valdés

Santiago de Chile, 18 may (EFE).- Cientos de banderas palestinas ondearon este martes en Santiago de Chile como parte de una caravana vehicular desplegada por esa comunidad en rechazo a las acciones de Israel, en medio de la escalada del conflicto en Gaza, que se ha prolongado por más de una semana.

"Estamos acá por todo lo que ha hecho Israel, que sobrepasa los derechos humanos de los palestinos desde 1948 y tiempo atrás", señaló a Efe uno de los manifestantes en la capital de Chile, país que alberga a la mayor comunidad palestina fuera de Medio Oriente.

"Queremos que nos devuelvan nuestra tierras y poder vivir libres, es lo que pedimos como descendientes (...) no más ocupación ni apartheid", agregó.

La actual escalada bélica en Gaza, que alcanzó hoy su novena jornada, ha dejado más de 210 palestinos fallecidos en Gaza, mientras que en Israel los muertos son 12.

Si bien este martes no cesaron los disparos de cohetes desde el enclave (que ya superan los 3.300 en estos nueve días) ni los bombardeos israelíes, se redujo la frecuencia de los ataques, que se dieron de forma más espaciada y con menor intensidad.

Este martes, en Santiago de Chile, manifestantes palestinos se movilizaron en vehículos desde la zona oriente hasta el centro de la capital, desplegando pancartas con consignas como "No más genocidio" o "No existe justicia bajo ocupación".

El Gobierno chileno, a través de un comunicado, señaló su "honda preocupación por la escalada de violencia (...) Toda acción cuyo objetivo indiscriminado sea la población civil es injustificable, atenta gravemente contra el derecho humanitario y merece el total repudio de la comunidad internacional".

Chile alberga a la mayor comunidad palestina fuera de Medio Oriente en el mundo: se estima que cerca de medio millón de personas descendientes de palestinos habitan en el país, superando incluso a Estados como Egipto y Líbano.

En simultáneo con la violencia entre el Ejército israelí y las milicias de Gaza, miles de palestinos también se manifestaron hoy en distintas ciudades de Cisjordania ocupada en rechazo a los bombardeos en la franja y a lo que describen como políticas de colonización israelíes.