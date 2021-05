Olimpia recibe a Internacional con el precedente de la goleada de la ida

En la imagen los jugadores de Olimpia celebran al final de un partido de la Copa Libertadores entre Always Ready y Olimpia en el estadio Hernando Siles en La Paz (Bolivia). EFE/Martín Alipaz /Archivo

Asunción, 19 may (EFE).-Olimpia recibe el jueves en Asunción al brasileño Internacional en su revancha del Grupo B de la Libertadores, ambos con seis puntos, los mismos que el boliviano Always Ready y el venezolano Deportivo Táchira.

Una pugna por tanto abierta para todos los contendientes y que, en este partido entre paraguayos y brasileños, tiene un precedente humillante en la ida, en la que los primeros salieron goleados por 6-1.

Sin embargo, el Decano logró recomponerse al vencer después a domicilio a los andinos (1-2) y volver a aspirar a octavos, con dos equipos en liza.

Olimpia, que desde hace años no brilla en una Libertadores que conquistó en tres ediciones, acude a la cita en su estadio ya apartado de la lucha del Apertura local, en el que perdió opciones tras caer este fin de semana ante Nacional (2-1).

En el encuentro, que consolidó el liderato de Libertad, Olimpia volvió a ofrecer la imagen desdibujada que ha condicionado su temporada, si bien el técnico Sergio Órteman empleó un equipo alternativo.

El choque con los cariocas es clave para impulsar el proyecto del uruguayo, el sustituto de Néstor Gorosito, de quien prescindió la directiva ante los malos resultados, pese a que con el argentino se conquistó el pasado Clausura.

Contra los de Porto Alegre se espera un cuadro similar al que ganó a los bolivianos, con Walter González y Alejandro Silva, los autores de los goles.

Ello sin descuidar una defensa que hizo aguas ante los brasileños, que en la ida ofrecieron un festín de goles, entre ellos un doblete de Thiago Gallardo Un Internacional pese a todo batible, como demostró Deportivo Táchira al remontar su choque con los brasileños (2-1).

El Decano e Internacional se verán de nuevo las caras a las 20.00 hora local (00.00 del viernes) en el Manuel Ferreira, con el arbitraje del argentino Néstor Pitana.