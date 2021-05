Ministra alemana de Familia dimite por presunto plagio en su tesis doctoral

EFE/EPA/CHRISTIAN MARQUARDT/Archivo

Berlín, 19 may (EFE).- La ministra de Familia alemana, Franziska Giffey, presentó este miércoles su dimisión por el debate surgido en torno a un presunto plagio en su tesis doctoral.

"Mantengo mi declaración de haber hecho mi tesis con el mayor rigor posible. Lamento si cometí errores", dijo Giffey en un comunicado en el que anuncia su dimisión.

Giffey, sin embargo, quiere mantener su candidatura a la presidencia del Partido Socialdemócrata (SPD) en Berlín.

La tesis de Giffey, "El camino de Europa hacia el ciudadano -La Política de la Comisión Europea y la participación de la sociedad civil"- fue sometida a una revisión por parte de la Universidad Libre (FU) de Berlín en 2019 que terminó con una amonestación por no haber respetado los estándares del trabajo académico.

La comisión encargada determinó que aunque había pasajes problemáticos en cuanto al manejo de fuentes estos no tenían suficiente peso cualitativa ni cuantitativamente para justificar una retirada del título.

La revisión de la tesis, presentada en 2010, había sido solicitada por la propia Giffey después que se formulasen acusaciones de plagio en su contra.

En noviembre del año pasado Giffey anunció que no utilizaría más el título de doctora.

Poco después la universidad inició una segunda investigación por parte de una comisión que, según la revista "Der Spiegel", había propuesto retirar el título a la ministra.

Antes de Giffey ya había tenido que dimitir una de sus antecesoras en el Ministerio de Familia, Annette Schavan, por acusaciones de plagio, así como el exministro de Defensa Karl Theodor zu Guttenberg por acusaciones de plagio en sus tesis doctorales.

En los casos de Schavan y Guttenberg las respectivas universidades les habían retirado el título tras revisar las respectivas tesis.