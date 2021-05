Merkel urge a la UE a ser "estratégica" para lograr la soberanía tecnológica

EFE/EPA/Maja Hitij

Berlín, 19 may (EFE).- La canciller alemana, Angela Merkel, advirtió este miércoles que China y EE.UU. están invirtiendo "enormes sumas" en la recuperación e instó a la Unión Europea (UE) a pensar de forma "estratégica" para lograr su "soberanía tecnológica".

En su intervención por videoconferencia en un foro sobre investigación, Merkel advirtió de que la primera y segunda economías del mundo están apostando ahora mismo en tecnologías claves y fijando "sus propios estándares" y que Europa corre el riesgo de quedarse rezagada en términos de competitividad.

"Nosotros no podemos quedar en la lucha contra la crisis de la pandemia a corto plazo, sino que tenemos que invertir estratégicamente" para alcanzar la "soberanía tecnológica", afirmó la canciller.

Esto implica centrarse en las "tecnologías clave" y fomentar la investigación, el desarrollo "y también la implementación" de estos avances tecnológicos.

En este sentido, pero centrándose en Alemania, consideró que el país -como ha evidenciado la pandemia- debe "ser más ágil, más digital y más flexible".

Merkel habló de "unir fuerzas" a nivel europeo para no sólo ser "más resilientes", sino también "participar en la conformación del mundo".

"Si queremos defendernos, debemos ser más innovativos y más rápidos. tenemos que pensar hoy en el mañana", advirtió la canciller alemana.