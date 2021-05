Los cubanos Willy Chirino y Leoni Torres crean dúo con "sentimiento especial"

Fotografía de archivo del salsero cubano Willy Chirino. EFE/Angel Medina G./Archivo

Miami, 19 may (EFE).- Un nuevo tema del salsero cubano Willy Chirino a dúo con su compatriota Leoni Torres que saldrá a mediados de junio habla de un "sentimiento muy especial" y "nada de política", adelantó este miércoles a Efe su autor en Miami (EE.UU.).

La nueva canción escrita por el famoso compositor e intérprete habla "de un sentimiento muy especial, muy personal que se transmite". "A la gente le va a agradar mucho", reseñó el cubano-estadounidense Chirino, a quien las autoridades cubanas tienen vetada la entrada en la isla.

Aunque no adelantó ni el título ni el género musical, sí especificó que "se puede bailar".

Según comentó Chirino, pensó para esta canción en Leoni Torres, que vive en La Habana y a quien conoció recientemente en persona, porque "su voz transmite mucha sensibilidad".

"Precisamente en este instante estamos 'wasapeando' desde Cuba. Él la cantó completa y me la mandó. Le quedó maravilloso. Estoy fascinado con la versión que hizo", confesó el emblemático artista del exilio cubano.

"Él me describió el sentimiento que quiero transmitir para esa canción; él cree en lo que está diciendo", selló Chirino, de 74 años y creador del famoso álbum "Oxígeno" (1991), donde incluyó el himno para los cubanos "Nuestro día ya viene llegando".

La nueva canción se grabó con los músicos de la orquesta de Chirino y luego Torres "se llevó el track" de regreso a La Habana para poner su voz.

El tema estará listo "muy pronto, antes de mediados de junio tiene que estar", avanzó el artista.

En marzo pasado, Chirino estrenó "Yo soy cubano", un tema salsero del humorista cubano Alexis Valdés, con la trompeta del reconocido músico Arturo Sandoval, que se grabó en diferentes países del mundo como muestra de "orgullo y dignidad nacional".

Sobre la invitación de Chirino a Leoni Torres, un cantante y compositor muy popular en la isla en estos momentos, Bobby Pérez, productor musical y representante en Estados Unidos de Torres, señaló que es "un hecho histórico".

"Él vive en Cuba. Estuvo de visita y se fue el lunes pasado cuando fuimos a casa de Willy. Es un orgullo para nosotros que puedan hacer este tema juntos, porque Willy es muy respetado por nosotros", expuso Pérez a Efe.

Además de intérprete, Torres, de 43 años, es compositor y ha producido cinco álbumes exitosos y realizado colaboraciones con figuras de la música como Rosario Flores, Pablo Milanés, Gilberto Santa Rosa, Beatriz Luengo, Gente de Zona, Descemer Bueno y Francisco Céspedes.

Su canción "Traidora", que grabó Marc Anthony, se visualizó más de 355 millones de veces en YouTube, según la web "mn2s" para artistas y celebridades.

"Es un placer conocerle y que nos recibiera en su casa. Toda mi vida he sido un gran admirador de su música y hoy se cumple otro sueño", escribió Torres este martes en Facebook en respuesta al anuncio de colaboración hecho por Willy Chirino.

"Gracias por pensar en mí para este bello regalo musical para nuestro público", añadió el joven cantante nacido en Santa Cruz del Sur, una localidad de la provincia cubana de Camagüey (este).

"Es muy familiar, muy tímido, no le gustan las cámaras ni las entrevistas. La inmensa mayoría de sus canciones son letras de él. Chirino conoce su música y lo invitó a su casa. Se habló solamente de música, no se habló de política", dijo Pérez.

Leoni Torres tiene cientos de miles de seguidores en las redes sociales y hace una semana publicó en su canal de YouTube el son "Me Quedaré" como "regalo por el Día de las Madres".