Las últimas 5 fotos de VALENTINA LIZCANO que están arrasando en su cuenta de Instagram

VALENTINA LIZCANO (@valelizcano) publicó en las últimas horas varias publicaciones en las redesque no te puedes perder. Los 5 posteos de historias y fotografías, sumaron más de 39.281 de interacciones entre sus fans.

Los posts más populares:





Como mujer, como madre y como humana me veo en el divino derecho de sostenerme fuerte abrazándome de las cosas que me llenen de gozo, si, en medio de la realidad que no es,ni nunca ha sido ajena a mi, a mi propia historia y a lo que me tiene hoy aquí, agradezco infinito a tod@s los que entienden que estoy gestando una vida, una además de otra mujer que crece en mi y que por nada del mundo quisiera llenar de miedos y angustias (que aún que reales) no es el momento para que ella asuama o entienda (todo tiene un momento, un espacio) y yo Hoy soy la guardiana de esta vida que crece en mi y lo que más anhela mi corazón para mis hijos es un mundo más amoroso y en paz un mundo donde ella y él (Salvador) crezcan con la certeza de ser parte de un todo que hoy se mueve y se transforma desde diversas formas agitando luz y sombras y que estas transiciones debemos atravesarlas con humildad - dignidad y respeto, partiendo de nuestro interior 🙏🏻💜 hoy quiero darles las gracias a ustedes por entender y ayudarme a contener a maternar seres nuevos para un nuevo y mejor mundo 🌍🙏🏻 #ciudadanosdelmundo #gestacionconsciente #partohumanizado #amorytransformación #sanalocura Outfit: @_miluskaa_





Mi viejita Bella.. Que el universo siga bendiciéndote y acompañando con luz y amor todos tus porcesos, como buena Tauro sigue caminando esta vida con determinación y certeza ♥️ honro tu vida que da vida a la mía FELIZ CUMPLEAÑOS 🎉🎁🎈 MUJER GUERRERA 💜 @senorayenni te amo💜🙏🏻





Les había contado de mi mejurge 😅🤪(como le digo yo) para proteger, humectar y sellar las puntas de mi pelo/cabello que tiene procesos químicos y además está expuesto al Sol- Mar y Salitre, realmente me tiene enamorada y funciona desde el primer momento.. Todos los productos Son @frutosalvajeoficial Y recuerda que lo encuentras en todo colombia y también en 🇺🇸😘 🍃BOMBA EXTRAHUMECTANTE 2 Cucharadas 🍃ÓLEO SUBLIME 1 gotero completo 🍃OTOÑO NARANJA Un chorrito Me cuentan como les va, quieroooo fotossss pues 🤪🥰😘😘😘🙏🏻🍃💚 #yosoyfrutosalvaje #emprendimientocolombiano #skincare #melenasalvaje





Debo confesarles que durante mi segundo embarazo me he dado la oportunidad de experimentar con nuevas formas de moverme, de fortalecer mi cuerpo y piso pélvico y en definitiva y como siempre llegare al mismo punto, el movimiento libera, oxigena y nos da mucha mas confianza en las capacidades de nuestro cuerpo tan sabio y generoso.. no importa como ni donde, importa que busques la manera de conectar con el movimiento que hace parte de tu naturaleza, pues no puedes vivir un momento de mayor expresión de la misma que en este estado 🤰👼 , PD. EL MOVIMIENTO CONTROLADO Y CONECTADO A UNA RESPIRACIÓN CONSCIENTE Y CONSTANTE, APARTE DE DAR BENEFICIO A NUSTRO CUERPO AYUDA A ENFOCAR LA MENTE 🙏🏼 #SANALOCURA #MEDITASANALOCURA #PILATES #CARTAGENA #GESTACION #35SEMANAS @pilatesstudiolamansion @triskelactive





No todo lo que se ve fácil, lo es, pero debo decirles que de todo los tipos de entrenamientos que he podido probar y algunos hasta certificarme, este (PILATES) era y ahora es uno de los que más me ha dejado atónita, trabajar la musculatura en su totalidad, de manera segura, controlada y anclada siempre a la respiración y la postura me ha tirado al piso el mito de que en embarazo no se puede (proteger o ganar) masa muscular ufff y les recuerdo que la importancia de la masa muscular no se limita meramente a una definición física y óptica más “””””lenda””” (pal gusto los colores) si no que es soporte de mi masa ósea y de mi metabolismo, que Amores se ve comprometido durante esta etapa, no te invito a que empieces a moverte cuando te enteres de tu embarazo, te invito a darle espacio a tu cuerpo y permitirle conocer el movimiento desde donde se te conecte a vos y experimentar tu poder de adentro hacia afuera impactando todo lo q eres y lo q ue puedes aportará tu entorno. #sanalocura #meditasanalocura #mindfulness #pilates #movimiento #silencio #respuracion #espacio #fitnessconsciente #maternidad #gestacion #35semanas #pregnant Body: @divacolombia Locacion: @pilatesstudiolamansion CARTAGENA

Madeline Johana Lizcano Angulo, actriz, nació en Cali, Colombia, el 27 de abril de 1984. Vivió en el Municipio de Málaga (Santander) hasta que decide trasladarse a Bogotá para empezar afianzar su carrera actoral.

En 2004 participó en el reality show Protagonistas de novela del Canal RCN. Además, fue presentadora del programa de televisión infantil Bichos bichez. Inició su carrera actoral con el personaje de Luz Amparo en la serie Aquí no hay quien viva.

En 2012 fue nominada en la 28ª versión de los Premios India Catalina de la televisión colombiana por su papel de reparto en la telenovela El secretario del Canal Caracol.

Actualmente es locutora de la emisora 40 Principales, en el programa El Levante de LOS40.