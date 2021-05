Las hospitalizaciones por covid-19 aumentan en R.Dominicana por los jóvenes

Un hombre es ingresado al área Covid del hospital Moscoso Puello, hoy en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría

Santo Domingo, 19 may (EFE).- El número de hospitalizaciones por covid-19 ha aumentado en República Dominicana en las últimas semanas, a pesar del avance del plan nacional de vacunación, y este miércoles la mayoría de los internados son personas jóvenes todavía sin vacunar.

"Los pacientes que ahora mismo están ingresados en cuidados intensivos son personas no vacunadas" y la edad media "ha disminuido, son más jóvenes", afirmó hoy el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, en una rueda de prensa.

Al haber vacunado en una primera fase a los ciudadanos de edad avanzada, los ingresos hospitalarios de ancianos "han disminuido bastante", indicó Pérez.

República Dominicana es uno de los países de América Latina que más rápido avanza en la vacunación y desde el pasado 10 de mayo, ha ampliado el plan para incluir a todos los mayores de 18 años.

Un total de 2,5 millones de personas han recibido la primera dosis y 825.594 de ellos, un 10,58 % de la población adulta, han completado la inmunización con la segunda inyección, según cifras oficiales.

La ocupación hospitalaria es del 33 %, mientras que hay un 58 % de camas en unidades de cuidados intensivos (UCI) ocupadas y un 48 % de los ventiladores disponibles están en uso, según los datos aportados por el viceministro.

En el Gran Santo Domingo las tasas de ocupación son superiores, reconoció Pérez, aunque afirmó que no existe una situación de colapso, simplemente "ha aumentado la ocupación" y las UCI se encuentran al 80 % de su capacidad.

El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, dijo este miércoles que el Gobierno contempla aplicar medidas restrictivas para el Gran Santo Domingo ante el rebrote de coronavirus, indicando que "el resto del país está tranquilito".

En la capital, la mayoría de hospitales públicos y privados está al máximo de su capacidad o cerca de ello, por lo que el Ministerio de Salud está trabajando para aumentar el número de camas disponibles en la zona.

La clínica privada Cruz Jiminián, de la capital, tiene el 100 % de sus 29 camas ocupadas y el 70 % de los pacientes tienen entre 20 y 45 años de edad, dijo a Efe el doctor Santiago Calderón, director de emergencias de este centro médico.

En el Hospital Docente Dr. Francisco E. Moscoso Puello contaba este mediodía con una sola cama disponible para el tratamiento de la enfermedad, mientras que las UCI están al 100 % de su capacidad, siendo la mayoría de pacientes de 35 años en adelante, explicó a Efe el responsable de relaciones públicas, Hanobi Delgado.

El último boletín epidemiológico cifra en 1.016 los contagios reportados en las últimas 24 horas, lo que suma un total de 279.565 casos confirmados desde el inicio de la pandemia, mientras que las defunciones se mantienen en 3.597, tras no haberse notificado ninguna en la última jornada.