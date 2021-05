La ONU insta al Parlamento de Honduras a aprobar una nueva Ley Electoral

En la imagen un registro del presidente del Congreso de Honduras, Mauricio Oliva (c), quien dijo que la discusión de las reformas electorales estaría siendo retomada esta semana, a nueve días para que se convoquen a las elecciones generales del 28 de noviembre. EFE/Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 18 may (EFE).- El Sistema de las Naciones Unidas en Honduras instó este martes a los diputados del Parlamento del país centroamericano a que aprueben la nueva Ley Electoral y la Ley Procesal Electoral, iniciativas que no han prosperado en varios años.

El organismo señaló en un comunicado que "se siente alentado por las prometedoras noticias sobre las deliberaciones en el Congreso Nacional para lograr la aprobación de la nueva Ley Electoral y la Ley Procesal Electoral".

"En ese sentido, con el debido respeto a la soberanía nacional, instamos a las fuerzas políticas en el Congreso Nacional a finalizar esta importante tarea para que la nueva normativa electoral pueda brindar seguridad jurídica a la contienda electoral y certidumbre al pueblo hondureño", indicó la misma fuente.

Las reformas electorales por las que han venido abogando varios sectores sociales de Honduras no han sido aprobadas por falta de voluntad política en el poder Legislativo hondureño.

El presidente del Parlamento, Mauricio Oliva, dijo en la víspera que la discusión de las reformas electorales estaría siendo retomada esta semana, cuando restan nueve días para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) convoque a las elecciones generales del 28 de noviembre, las undécimas desde las de 1981, después de casi 20 años de regímenes militares.

El Sistema de las Naciones Unidas indicó además que reconoce "los esfuerzos que Honduras viene realizando en los últimos años para reforzar su institucionalidad electoral.

"En línea con las recomendaciones de las Misiones de Observación Electoral de la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA), se han establecido nuevas instituciones electorales que separan las funciones de la administración y la justicia electoral, así como, se ha emprendido en la creación de un nuevo Censo Electoral y se está construyendo un sólido y moderno Sistema de Identificación Nacional", añade el comunicado.

Además, se ha aprobado la legislación para la fiscalización y transparencia del financiamiento de la política que establece topes para el gasto en campaña y mayor rendición de cuentas sobre el origen de las aportaciones, para los que aspiran a cargos de elección popular, indicó el organismo.

Las Naciones Unidas resaltó que están conscientes de que el proceso electoral se desarrolla en un contexto "muy sensible" por los efectos sanitarios, económicos y sociales a causa de la pandemia de covid-19 que desde marzo de 2020 afecta a Honduras, y los daños que dejaron en noviembre las tormentas Eta e Iota.

"Precisamente por eso es importante que las próximas elecciones generales puedan tener lugar en un clima de respeto y convivencia democrática que refuerce la confianza ciudadana en el sistema y las instituciones electorales", expresó el Sistema de las Naciones Unidas.

También dijo que guardan la esperanza de que las deliberaciones en el Parlamento lleguen a buen puerto y ayuden a reducir las preocupaciones de diferentes sectores, incluyendo a Naciones Unidas, sobre la falta de reglas del juego claras, que no sean sujetas a constante y variadas interpretaciones.

"No es lo óptimo, de acuerdo con estándares internacionales, que las reglas del juego se adopten durante el transcurso del proceso electoral", recalcó la institución, que además considera que para la reforma legal sea efectiva, se requiere además de instituciones fuertes, independientes y estables, que puedan ejercer sus funciones conforme a su mandato.

Para eso es importante, según las Naciones Unidas, asegurar la provisión de recursos financieros y humanos a los órganos electorales, entre ellos el CNE, el Tribunal de Justicia Electoral y la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, adscrita al Consejo Nacional Electoral.

Las Naciones Unidas señaló que de acuerdo a la experiencia internacional, la falta de un marco normativo claro en un proceso electoral es una de las causas que pueden generar conflictividad, incluyendo actos de violencia, tales como los que se registraron durante las elecciones generales de noviembre 2017.

"En este sentido, Naciones Unidas esta comprometida en apoyar a la institucionalidad hondureña a evitar que dichos actos de violencia se repitan en el país" y "desea reiterar su compromiso con el fortalecimiento de la democracia y su apoyo continuo a la institucionalidad electoral del país, a través de sus proyectos de asistencia técnica", indicó el organismo.