La coalición de Merkel encaja una dimisión en precampaña y por presunto plagio

Berlín, 19 may (EFE).- La gran coalición Angela Merkel entra en su recta final con la dimisión de la titular de la Familia, Franziska Giffey, el tercer relevo en un Ejecutivo de la canciller por sospechas de plagio en un doctorado, con posibles efectos colaterales para el Partido Socialdemócrata (SPD) de la ministra.

"Hice mi tesis doctoral con el máximo rigor posible. En los últimos días surgieron de nuevo discusiones sobre mi disertación del año 2010 y he decidido pedir a la canciller el relevo de mi cargo", apuntó en una declaración Giffey, de 43 años y al frente del Ministerio de la Familia, la Juventud y la Mujer desde 2018.

Giffey fue en la primera fase de la presente legislatura una de las ministras más populares de Merkel. Se la consideró favorita para asumir el liderazgo del SPD, pero su reputación quedó en entredicho a raíz de la revisión de su tesis doctoral -sobre política europea- en la Universidad Libre de Berlín (FU).

No se demostró que hubiera plagio, pero sí déficit de rigor académico. Giffey decidió en 2020 dejar de utilizar el título de doctora, con el compromiso de retirarse como ministra de surgir nuevas dudas, lo que se materializó ahora, a pocas semanas de que la Universidad emita un nuevo informe sobre su caso.

"Acepto la petición con gran respeto y al mismo tiempo con gran pesar", declaró la canciller, quien agradeció "de corazón" a Giffey el trabajo realizado "con pasión y compromiso" en ese Ministerio, el mismo en el que Merkel debutó como miembro de un gobierno federal, en 1990, bajo el gobierno de Helmut Kohl.

La retirada de la ministra socialdemócrata se produce a cinco meses de las elecciones generales. Corresponde al SPD designar a un sucesor, lo que el partido ha resuelto dejando que asuma esas competencias la titular de Justicia, Christine Lambrecht.

Nada apunta a que el relevo sacuda a la coalición en su recta final hasta la despedida del poder de Merkel. Ni al bloque conservador de la canciller ni a sus socios les conviene darle a la cuestión un mayor revuelo.

Los conservadores, liderados por el centrista Armin Laschet, ocupan la segunda posición en intención de voto, con dos puntos por detrás de los Verdes de Annalena Baerbock. El SPD está diez puntos por debajo de los ecologistas, con el ministro de Finanzas, Olaf Scholz, como candidato a la cancillería.

LA PUGNA POR BERLÍN

Giffey ha decidido mantener su candidatura para las regionales de Berlín, que coinciden con las generales del 26 de septiembre. Aspira a ocupar el puesto que ejerce su correligionario, el alcalde-gobernador Michael Müller, al frente de un tripartido con los Verdes y La Izquierda.

Los sondeos apuntan a un pulso por el poder en la capital entre socialdemócratas y verdes. Los ecologistas aventajan a los socialdemócratas, aunque su candidata, Bettina Jarasch, es un rostro poco conocido aún entre el elector común.

EL PLAGIO PASA FACTURA

La pulcritud de los títulos superiores es materia espinosa en Alemania. La propia Baerbock ha tenido ya que salir a defender su curriculum, ante las primeras dudas -ampliamente difundidas por la prensa sensacionalista- sobre su máster en derecho internacional en Inglaterra.

La de Giffey es la primera retirada de un Ministerio federal para el SPD, pero la tercera para Merkel en un miembro de su gobierno.

En 2011 sacudió su gobierno la retirada de su entonces ministro estrella, el titular de Defensa, Karl-Theodor zu Guttenberg, de la Unión Socialcristiana de Baviera (CSU). Guttenberg negó durante meses las acusaciones de plagio.

Tras un largo tira y afloja, la Universidad de Bayreuth le retiró el título y quedó sentenciado su relevo. Guttenberg ha seguido dando que hablar desde la retaguardia como lobbista para empresas dudosas, entre ellas la compañía de transacciones digitales Wirecard, hundida en un escándalo de fraude masivo.

Más dolorosa para Merkel fue la retirada en 2013 de su ministra de Investigación, Annette Schavan. Persona de confianza, también a escala privada, de la canciller, Schavan renunció por considerar que no podía seguir en el cargo en medio de la controversia en que se vio inmersa.

Sin consecuencias terminaron las sospechas de plagio sobre otros políticos punteros, como la ahora presidenta de la Comisión Europea (CE); Ursula von der Leyen, en sus tiempos como ministra de Defensa de Merkel.

Gemma Casadevall