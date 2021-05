Keiko Fujimori presenta su equipo de asesores y defiende a los futbolistas que la apoyan

Fotografía tomada el pasado 1 de mayo en la que se registró a la candidata a la presidencia de Perú, Keiko Fujimori, en Chota (Perú). EFE/Stringer/Archivo

Lima, 18 may (EFE).- La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori presentó este martes al equipo técnico que la asesora, en un evento realizado presencialmente en Lima, y allí defendió a los futbolistas de la selección de Perú que la apoyan en las redes sociales.

La postulante del partido de derecha Fuerza Popular declaró que el equipo que la acompaña "está acá para reconstruir, no para destruir, para multiplicar, no para dividir".

"Nosotros no queremos terminar con la riqueza, queremos terminar con la pobreza", expresó en referencia a algunos de los lemas de campaña del candidato izquierdista Pedro Castillo, su rival político en la segunda vuelta presidencial del 6 de junio.

Fujimori añadió que en su equipo técnico "hay varias personas que han renunciado a su camiseta política, y hoy usan la camiseta de Perú", el símbolo que ha elegido y viste durante su campaña por la segunda ronda.

En ese sentido, la candidata, que sigue segunda en las encuestas, agradeció a "los diferentes muchachos de la selección de fútbol, que de una manera espontánea, han expresado su defensa por la democracia y por las libertades".

"Agradezco muchísimo que se han pronunciado a favor", añadió Fujimori.

Unas horas antes, el candidato Castillo criticó esta misma actitud de los seleccionados y afirmó, al recibir una camiseta blanquirroja durante la presentación también de su equipo técnico, que "la camiseta no se mancha".

"Rechazo las expresiones del señor Castillo, es una expresión antidemocrática, que no contempla ningún hecho de tolerancia", opinó Fujimori, quien remarcó que llevar la camiseta peruana es "una señal de unidad".

En el equipo técnico de Fujimori están profesionales independientes y también políticos de otras agrupaciones como la congresista electa por el partido derechista Renovación Popular Norma Yarrow, el exlegislador y exministro en varios Gobiernos Carlos Bruce y el exministro del Interior Oscar Valdés.

Asimismo, el excanciller Francisco Tudela, uno de los rehenes del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) rescatado en el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), el exvicepresidente Máximo San Román, el exministro Rómulo Mucho y excandidato presidencial Rafael Belaúnde Aubry, hijo del fallecido expresidente Fernando Belaúnde (1980-1985).

La aspirante presidencial descartó que los convocados representen una alianza política con sus grupos partidarios e insistió en que ha convocado "a los mejores cuadros, mas allá del color político y de las diferencias que tengamos en este momento".

Los equipos técnicos de Fujimori y Castillo sostendrán un debate público el próximo domingo sobre sus planes de gobierno, y los candidatos debatirán el día 30 de mayo en la ciudad de Arequipa.