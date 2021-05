Julio César Dely Valdés deja el banquillo del Tauro

En la imagen, el exfutbolista y entrenador panameño Julio César Dely Valdés. EFE/Sarah Yáñez-Richards/Archivo

Ciudad de Panamá, 18 may (EFE).- El Tauro panameño informó este martes que Julio César Dely Valdés dejó de ser el técnico del club, que quedó fuera de la clasificación en el cierre de la ronda regular del torneo Apertura de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

"El profesor Dely Valdés continuará un proyecto personal en el extranjero: de nuestra parte no queda más que palabras de agradecimiento por todo lo entregado al club", indicó una misiva del Tauro difundida en sus redes sociales.

El Tauro, uno de los clubes más ganadores del fútbol panameño, agradeció al exjugador del Málaga "todos los conocimientos compartidos en esta temporada", y expresó que "aunque no logramos el objetivo el aprendizaje de nuestros jugadores fue invaluable".

"No es un adiós sino un hasta luego, nos vemos pronto profesor Julio Deli Valdés", añadió el club, sin informar quién asumirá el cargo.

En enero pasado, Dely Valdés le dijo a Efe que estaría esta temporada al frente del Tauro con el objetivo de plasmar su huella en el club, que ostenta un palmarés de 15 títulos en el fútbol local.

"No sé cuánto tiempo estaré en el Tauro, seis meses o un año, sea poco o mucho lo que importa es que se vea un trabajo, algo que quede en el club, que se reconozca y se vea un equipo trabajado, con eso me quedo tranquilo", afirmó entonces 'el Panagol', como se le conoció al delantero panameño por su efectividad goleadora.