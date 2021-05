Jon Rahm, entre los favoritos a conseguir el título del PGA

En la imagen, el golfista Jon Rahm de España. EFE/EPA/ERIK S. LESSER

Kiawh Island (Carolina del Sur, EE.UU.), 19 may (EFE).- Aunque el español Jon Rahm todavía no ha ganado esta temporada un torneo y bajó al tercer puesto en la clasificación mundial, su nombre se encuentra entre los favoritos a luchar por el título de la 103 edición del Campeonato del PGA, que comenzará este jueves.

Junto a Rahm otros 155 golfistas estarán listos a luchar por el triunfo en el Ocean Course de Kiawh Island, Carolina del Sur, donde se va a celebrar el torneo, y que batirá la marca de ser el campo más largo, 7,2 kilómetros, que haya albergado uno de los cuatro principales certámenes profesionales de la temporada.

El jugador español no tendrá que correr esta vez hacia esta cita desde la sala de partos, como hizo en el Masters de abril y tendrá la gran oportunidad de conseguir el gran sueño de su primer major.

Su esposa dio a luz al primer hijo de la pareja unos días antes de la semana del Masters. Aún así, Rahm terminó empatado en el quinto lugar, su sexto top 10 en sus últimos 12 majors.

Entre los favoritos también está el norirlandés Rory McIlroy, que en el 2012 ya ganó en el mismo escenario con una ventaja de ocho golpes, el margen más amplio en la historia del torneo.

McIlroy ganó hace dos semanas el torneo de Wells Fargo y acabó con 18 meses de sequía sin un título.

Otros destacados son los estadounidenses Dustin Johnson, líder en la clasificación, y Justin Thomas, que ocupa el segundo lugar tras desbancar a Rahm, que es tercero.

Aunque Johnson y su compatriota Brooks Koepka llegan al segundo mayor de la temporada con lesiones persistentes en la rodilla.

Junto a ellos jugadores como los estadounidenses Jordan Spieth, quien ha resucitado su carrera esta temporada después de una larga caída, intentará convertirse en el sexto jugador de la historia en completar el Grand Slam de su carrera.

Johnson, aparte de ganar el Masters, al nativo de Carolina del Sur probablemente nada le gustaría más que ganar un major en su estado natal. Se retiró del inicio de la semana pasada en AT&T Byron Nelson debido a una molestia en su rodilla y no ha sido el mismo desde que ganó una chaqueta verde en noviembre.

Thomas, ganador del torneo en el 2017 le encantan las decisiones difíciles que conlleva jugar en un campo diseñado por Pete Dye, como lo demuestra su victoria en marzo en el Players Championship en TPC Sawgrass. Sin embargo, tendrá que golpear mejor de lo que lo ha hecho últimamente.

Mientras que el estadounidense Xander Schauffele, después de Rahm, posiblemente el mejor jugador del mundo sin una victoria en un 'major', estuvo dolorosamente cerca, de nuevo, en el Masters de abril, y terminó en el tercer lugar después de que su golpe de salida del domingo en el par 3 16 se fuera al agua.

Otros dos estadounidenses, Bryson DeChambeau y Collin Morikawa, junto con el noruego Viktor Hovland, de 23 años, se encuentran en la lista de los favoritos a luchar por el triunfo.

Mientras que el golf español, además de Rahm también estará representado por Sergio García, que si llega con su mejor inspiración sabe como ganar un 'major'.

La representación latinoamericana estará encabezada por el chileno Joaquín Niemann, el colombiano Sebastián Muñoz, el mexicano Carlos Ortiz y el argentino Emiliano Grillo.

Niemann ha fallado el corte en cinco de sus siete aperturas en los 'majors', pero tiene 11 'top-25' en 16 salidas en la gira esta temporada que lo dejan como la gran esperanza latinoamericana en el Campeonato del PGA.