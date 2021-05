Islandia no actuará en directo en su semifinal por otro positivo de covid-19

Daoi and Gagnamagnio de Islandia, durante los ensayos de Eurovisión la semana pasada en Róterdam. EFE/EPA/PATRICK VAN EMST / POOL *** Local Caption *** 50359766

Róterdam (Países Bajos), 19 may (EFE).- Daði & Gagnamagnið, la banda que representa a Islandia en Eurovisión 2021 y constituye una de las candidaturas favoritas para la victoria, no podrá actuar en directo en la segunda semifinal de este jueves por un positivo de covid-19 entre sus músicos, el segundo en su delegación.

"Un miembro de Gagnamagnið ha dado positivo en el test de esta mañana. Desgraciadamente eso probablemente significará que no participaremos ni en el ensayo de hoy ni en el show en vivo de mañana y que, en su lugar, se empleará una grabación de nuestro segundo ensayo", ha notificado el líder del sexteto a través de su perfil de Twitter.

El propio afectado, Jóhann Sigurður Jóhannsson, ha publicado un vídeo en sus redes muy emocionado e incapaz de contener las lágrimas. En él se declara "devastado" por la noticia, aunque asegura que se encuentra bien y reconoce la dificultad que esto supondría para que su país participe incluso en la final.

A la espera de noticias por parte de la organización, y dada la cuarentena de cinco días a la que están siendo sometidos los contactos estrechos de los casos confirmados, cabe la posibilidad de que Islandia -que es quinta en las apuestas actualmente con su tema "10 Years"- tampoco pueda actuar en directo en la gran final si logra la clasificación.

Según informa la televisión islandesa, RUV, el equipo se había administrado la vacuna de Janssen antes de partir hacia Róterdam. Parece sin embargo que, aunque esto reduce significativamente los efectos de la infección, no brinda una protección total contra el virus y no existen datos concluyentes sobre si elimina la posibilidad de contagiarlo a otros.

Toda la delegación islandesa se encontraba desde el pasado domingo en aislamiento debido a otro positivo notificado entre su equipo durante uno de los controles de salud rutinarios, lo que incluyó a Daði & Gagnamagnið, quienes no pudieron participar en la ceremonia inaugural celebrada ese día.

Su confinamiento comenzó a raíz de otro positivo previo en la delegación polaca que obligó a activar el protocolo contra la covid-19 del festival y a ponerlos en cuarentena, así como a las delegaciones de Rumanía y Malta de manera preventiva al compartir todos los equipos el mismo hotel.

Los últimos test de estos dos países arrojaron resultados negativos en todos los casos, por lo que fueron habilitados para actuar en directo en la gala celebrada anoche en el Ahoy Rotterdam.

En el caso de Polonia e Islandia, la Unión Europea de Radiodifusión emitió ayer un comunicado en el que decía encontrarse a la espera de los resultados de sus últimos análisis para tomar una decisión sobre su participación en los siguientes ensayos y galas.

De momento no hay ninguna notificación acerca de la situación de Polonia.

Ante la situación de la pandemia, la organización de Eurovisión 2021 se anticipó a esta posibilidad y conminó a cada uno de los 39 países a grabar uno de los ensayos en el escenario del Ahoy Rotterdam.

"Hemos sido extramadamente cuidadosos durante todo el viaje, así que esto ha sido una enorme sorpresa. Pero estamos muy contentos con la actuación y deseando que todos podáis verla. Gracias por todo vuestro amor", ha publicado Daði Freyr en su cuenta de Twitter.