Inédita final entre Santa Lucía y Comunicaciones por el título en Guatemala

En la imagen, Mauricio Tapia, entrenador del Comunicaciones de Guatemala. EFE/JOSÉ VALLE/Archivo

Ciudad de Guatemala, 19 may (EFE).- El Santa Lucía Cotzumalguapa y el Comunicaciones disputarán este jueves el partido de ida de una inédita final entre ambos para definir al campeón del torneo Clausura 2021 del fútbol guatemalteco.

Dirigidos por el argentino Mauricio Tapia, el Comunicaciones está en busca de ponerle fin a una sequía de seis años de no levantar un título en el balompié local.

El equipo de Tapia llega como favorito tras ganar la etapa de clasificación y luego de dejar en el camino en la fase final al Sacachispas y al Iztapa, dirigidos por sus compatriotas, Diego Cerutti y Ramiro Cepeda, respectivamente.

El equipo blanco no gana un título de liga desde 2015, cuando conquistó su sexto cetro consecutivo y el 30 de su historia, uno menos que su eterno rival, Municipal, que suma 31.

Por su parte, los Jaguares de Santa Lucía Cotzumalguapa, de la mano del nicaragüense Mario Acevedo y de su asistente, el guatemalteco Dwight Pezzarossi, están en busca de hacer historia en Guatemala, pues llegaron a su primer final en la Liga Nacional de Fútbol.

Este club, convertido en el mejor equipo del interior del país, terminó en cuarto lugar en la etapa de clasificación, y en fases finales pasó encima de Cobán Imperial y del campeón Guastatoya, del uruguayo William Coito Oliveira.

El partido de ida de la semifinal se disputa este jueves a las 12:00 hora local (18:00 GMT) en el estadio municipal de Santa Lucía, y el de vuelta será el próximo domingo, en el Doroteo Guamuch Flores, el feudo de Comunicaciones en la capital

CHOQUE DE HERMANOS

Solo uno de los hermanos Santis, Oscar o Diego, podrá levantar la copa de campeón en la final del Clausura 2021 de Guatemala. Ambos serán rivales en estos dos juegos.

Durante la etapa de clasificación, el Comunicaciones de Óscar Santis salió airosos al ganar por 3-1 como local a quien será su rival en esta final. En la vuelta, ambos equipos igualaron sin goles.

Oscar Santis, como volante ofensivo, anotó cuatro goles en el campeonato y fue junto al mexicano Agustín Herrera (5), el goleador de Comunicaciones, mientras que Diego juega como defensa para el Santa Lucía.

El padre de los dos jugadores finalistas, Oscar "Lelo" Santis, no ocultó su orgullo e independiente de quien de los dos levante la copa. "Dios une a mis hijos en una final inesperada. Saben que siempre estará para ustedes. Mis oraciones para que día tras día me los cuide, me los guíe y me los proteja", afirmó en sus redes sociales.

El Santa Lucía está en busca de cumplir su sueño de ser por primera vez en la historia el campeón del fútbol guatemalteco en la primera final a la que logra colarse.