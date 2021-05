Guatemala espera arribo de segundo lote de vacunas rusas contra la covid-19

Guatemala ha vacunado completamente (dos dosis) contra la covid-19 a 2.535 personas y está a la espera esta semana de la llegada de un segundo lote de inmunizadores Sputnik V, aunque las autoridades aún no saben con exactitud el día del arribo al país. EFE/EPA/CHAMILA KARUNARATHNE/Archivo

Ciudad de Guatemala, 18 may (EFE).- Guatemala ha vacunado completamente (dos dosis) contra la covid-19 a 2.535 personas y está a la espera esta semana de la llegada de un segundo lote de inmunizadores Sputnik V, aunque las autoridades aún no saben con exactitud el día del arribo al país.

La actualización de datos este martes sobre las enfermedad por parte del Ministerio de Salud señala que 291.108 personas han recibido una dosis de la vacuna y están a la espera de la segunda.

Más del 90 % de las vacunas suministradas son de AstraZeneca y en un porcentaje menor de Moderna y Sputnik V, de acuerdo a la misma fuente.

La gran mayoría de personas vacunadas, incluidas las 2.535 que han recibido las dos dosis, pertenecen a la primera línea de atención a la enfermedad o sobrepasan los 70 años.

El lunes, la viceministra de Salud, Nancy Pezzarossi, aseguró ante el Congreso en una citación legislativa que para este jueves está prevista la llegada de otras 50.000 nuevas dosis de la vacuna rusa cuya entrega se atrasó a principios de mes por un problema de transporte.

No obstante, la funcionaria dijo que aún no tiene un cronograma establecido para recibir la totalidad de los 16 millones de inmunizadores que Guatemala le compró a Rusia, y de los cuales solamente se ha recibido un primer lote de 50.000.

De acuerdo con el informe divulgado este martes por las autoridades sanitarias, en las últimas 24 horas el país centroamericano registró otros 20 muertos por SARS-CoV-2.

En ese periodo se realizaron a nivel nacional 7.366 pruebas, de las que 1.256 guatemaltecos dieron positivos de coronavirus y con esa cifra, Guatemala sumó 242.971 casos confirmados de esta mortal enfermedad.

El informe oficial da cuenta que a la fecha la covid-19 ha provocado un total de 7.913 fallecimientos en la nación centroamericana.

Sin embargo, la cifra podría ser mayor ya que un estudio divulgado en marzo por la organización no gubernamental Laboratorio de Datos, realizado entre marzo de 2020 y el mismo mes de 2021, determinó que murieron más de 15.000 personas por el virus, con base en información del estatal Registro Nacional de Personas (Renap).

En total, Guatemala suma 608.200 dosis de vacunas recibidas para evitar la expansión de la covid-19, tanto por donaciones como por adquisición privada o mediante el mecanismo Covax, de la Organización Mundial de la Salud (OMS).