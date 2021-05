Gobernador de Puerto Rico presenta presupuesto mayor al de entidad de control

El Gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi. EFE/ Thais LLorca/Archivo

San Juan, 18 may (EFE).- El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, presentó un presupuesto para el próximo año fiscal que supera en 233 millones de dólares al establecido por la entidad de control impuesta por Washington para supervisar al Ejecutivo local a causa de la deuda, por lo que habrá que esperar la respuesta de la entidad federal.

Pierluisi, en el que es su primer mensaje de cuentas públicas desde que llegó al cargo en enero, anunció este martes un presupuesto que supera al preparado por el ente fiscal, lo que justificó porque este se queda corto en áreas clave.

"El presupuesto de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) se quedó corto en varias áreas. Confío en que le darán paso -a las nuevas cuentas- para lograr el presupuesto que necesitamos", resaltó en su discurso ante la Cámara de Representantes, donde legisladores de la oposición mostraron pancartas con mensajes en desacuerdo con la gestión del Gobierno.

Los legisladores protestaban así contra el contrato de LUMA Energy, empresa que asumirá parte de las funciones de la estatal Autoridad de la Energía Eléctrica (AEE), y los recortes en municipios.

Pierluisi presentó un presupuesto que alcanza los 10.345 millones de dólares, que supera los 10.112 millones aprobados por la JSF para el año fiscal 2021.

PLAN QUE ENMIENDA AL PRESUPUESTO DE ENTIDAD FEDERAL

Junto al presupuesto añadió un plan que enmienda la cifra del de la entidad federal de control.

La JSF es la entidad que impuso Washington para precisamente supervisar las cuentas públicas del Ejecutivo local tras el impago de la deuda en 2016, por lo que hay que esperar a conocer su reacción.

La JSF tiene la última palabra en si da por buenas las modificaciones o mantiene su presupuesto.

"La resolución de presupuesto sometida por la JSF destina la cantidad 10.112 millones al Fondo General. La Resolución enmendada que yo les estoy sometiendo aumenta esa asignación a 10.345 millones, es un aumento prudente y razonable", sostuvo.

LOS CAMBIOS DE PIERLUISI NO CUMPLÍAN CON NORMATIVA

La JSF había presentado el pasado día 11 su presupuesto tras concluir que los cambios más recientes propuestos por Pierluisi no cumplían con las disposiciones de la ley federal Promesa, aprobada en el Congreso de EE.UU. para abordar el asunto de la deuda.

"Es imprescindible que tengamos un presupuesto justo y balanceado que atienda debidamente nuestras necesidades y aspiraciones", resaltó Pierluisi para justificar el aumento.

En su propuesta, el gobernador incluyó un programa de primeras oportunidades de empleos para jóvenes, con un presupuesto de 10 millones, y que se restituyan otros 10 millones adicionales al presupuesto del Departamento de Desarrollo Económico.

Pierluisi argumentó que el presupuesto debe proveer las transferencias a los municipios "sin recortes adicionales", manteniendo el apoyo fiscal de 132 millones.

Después de definir a la Universidad de Puerto Rico (UPR) como "un eje vital" del desarrollo socioeconómico, el gobernador reiteró su oposición a recortes adicionales al centro educativo, proponiendo así que se le mantenga su asignación anual en la suma de 560 millones.

LAS CARRETERAS AFECTADAS

Recordó que la JSF propuso recortes que afectan directamente al mantenimiento adecuado a las carreteras, en concreto al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), lo que catalogó de "un grave error", por lo que pidió 23,7 millones para esa agencia.

Reconociendo la labor que realizan los oficiales de custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), propuso que sus salarios sean equiparados a los de los policías estatales.

Para lograr este objetivo, el gobernador solicitó que sean aprobados 15 millones.

Por otra parte, y ante los recortes propuestos por la JSF para los Departamentos de Familia y Justicia, el gobernador asignó 3,2 millones adicionales a la primera agencia y 2,8 millones adicionales para la segunda, con el objetivo de garantizar los servicios que ofrecen.

En cuanto al Departamento de Salud, sostuvo que el presupuesto sometido por la JSF se quedó corto, por lo que el gobernador añadió en su propuesta 5 millones para cubrir gastos de nómina.

Además, informó de la asignación de 1,2 millones al Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe.

Incluyó también una asignación de 7 millones para cumplir con los servicios que necesita la población de discapacidad intelectual.

Reiteró que se tienen que incluir fondos además para complementar el trabajo de la comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, y de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRAFAA, en inglés).