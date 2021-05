Giménez reaparece en el once; Joao Félix continúa de suplente

El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Pablo Simeone (c-arriba), dirige el entrenamiento de su equipo celebrado este miércoles en las instalaciones del equipo en Majadahonda. EFE/J.J. Guillén

Majadahonda (Madrid), 19 may (EFE).- Aún sin Thomas Lemar, baja los dos últimos partidos y en seria duda por una lesión, Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ya diseña su once para la final por la Liga del próximo sábado en Valladolid, con la reaparición de José María Giménez por Stefan Savic, la suplencia de Joao Félix y sin cambios en los otros diez nombres de la alineación.

Ni en la portería, con Jan Oblak, ni en el resto de puestos del terreno de juego, con Kieran Trippier, Felipe Monteiro, Mario Hermoso, Saúl Ñíguez, Marcos Llorente, Koke Resurrección, Yannick Carrasco, Ángel Correa y Luis Suárez, aunque sí hay novedades en el sistema, de nuevo un 5-3-2, y en el carril zurdo, donde apunta Saúl.

No hay aún sitio para Joao. Nada nuevo en el caso del atacante portugués, asistente en el 1-1 del pasado domingo de Renan Lodi que desató la remontada del bloque dirigido por Diego Simeone ante Osasuna (2-1) y de forma persistente ya en el banquillo en los últimos tiempos. Así ha sido, por ejemplo, en los últimos cinco duelos, después de sufrir un esguince en el tobillo derecho.

O en nueve de los últimos doce encuentros que ha estado disponible para Diego Simeone, que también, según las primeras pruebas, lo mantendrá de inicio como suplente en la definitiva visita del sábado al estadio Nuevo José Zorrilla de Valladolid, entre el gran momento de forma y fútbol de Ángel Correa.

Clave en los últimos choques, el '10' rojiblanco ha ganado el pulso por la titularidad desde hace tiempo en competencia directa con Joao Félix, como también ocurrirá en Valladolid, bien como atacante o bien por la derecha, con Luis Suárez como delantero de referencia en el esquema de cinco defensas que propondrá Simeone.

En él reaparece Giménez. Suplente y sin minutos en los últimos tres duelos (contra el Barcelona, la Real Sociedad y el Osasuna), por las molestias que sufrió frente al Elche en el Martínez Valero, el central uruguayo, titular indiscutible cuando está al cien por cien, recuperará la titularidad por la baja de Stefan Savic, que cumplirá un choque de sanción por ciclo de cinco tarjetas amarillas.

LA POLIVALENCIA DE SAÚL

Felipe Monteiro, por el medio, y Mario Hermoso, por el perfil izquierdo, completan el probable centro de la defensa con el que Simeone planea el choque con el Valladolid, a falta aún de dos entrenamientos más para insistir o corregir esa formación, en la que Kieran Trippier ocupará el carril derecho y Saúl Ñíguez previsiblemente ejercerá esa función por el izquierdo.

Su posición es la otra novedad del once, porque el centrocampista ilicitano volverá a un puesto en el que ha jugado en varias ocasiones, la más reciente contra el Barcelona en el Camp Nou, dentro de la polivalencia de sus variadas cualidades. Su reubicación ahí permite, a la vez, adelantar a Yannick Carrasco.

El extremo belga se incluirá dentro del centro del campo, junto a Koke Resurrección y Marcos Llorente, indudables en cada once del técnico argentino y más aún en un encuentro de las características que le espera en el estadio Nuevo José Zorrilla, la última final que le aguarda al Atlético. Si gana será campeón sin depender de nadie.

Aparte de la baja de Savic, sancionado, Lemar está en duda a causa de la lesión miotendinosa en el muslo izquierdo sufrida hace tres jornadas en los primeros minutos del choque ante el Barcelona en el Camp Nou. Fuera de los dos últimos duelos, tampoco se ejercitó este miércoles con el grupo, con lo que su presencia en Valladolid es difícil, a tres días de jugarse el título en 90 minutos. EFE

