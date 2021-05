Futbolistas en Ecuador se inmunizan contra la covid-19

Fotografía cedida este miércoles por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), que muestra a Daniel Vera, entrenador del equipo femenino de Guayaquil City, mientras recibe la vacuna contra la covid-19, hoy, en una de las sedes de la FEF, en Guayaquil (Ecuador). EFE/FEF

Guayaquil (Ecuador), 19 de may (EFE).- Los futbolistas profesionales de Ecuador, hombres y mujeres, junto a los árbitros y otros, comenzaron este miércoles el proceso de vacunación contra la covid-19, tras el envío desde la Conmebol de una dotación de vacunas para la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

La FEF precisó en un comunicado que entre hoy y el viernes próximo se cumplirá también con el proceso de inmunización a delegados y árbitros que participan en los torneos Conmebol: Copas América, Libertadores y Sudamericana.

"Tanto en Quito como en Guayaquil estamos procediendo a vacunar en base a un cronograma establecido solo a mayores de 18 años que no tengan contraindicaciones médicas. El proceso es el mismo que se sigue en cualquier centro de vacunación del Estado" ecuatoriano, señala el comunicado.

La segunda dosis se aplicará luego de 28 días de acuerdo a un cronograma que no interfiera en las actividades de las selecciones mayores del Ecuador y de los clubes de la Liga Pro serie A y Superliga Femenina.

"Recordemos que el virus seguirá presente por algún tiempo y ésta es la mejor forma de prevenir los contagios y que el fútbol ecuatoriano se juegue de una manera mucho más segura", expresó el doctor Tyrone Flores, director de la Comisión Médica de la FEF.

Las vacunas están siendo aplicadas en el complejo denominado "La Casa de la Selección", en la capital ecuatoriana, y en la sede de la FEF en la ciudad portuaria de Guayaquil.

Los primeros en ser vacunados en la sede de la FEF fueron la futbolista Betzabeth Briones, del Guayaquil City, y el técnico del equipo, Daniel Vera.

Mientras se cumplirá con la vacunación, el fútbol ecuatoriano se seguirá disputando con el protocolo de bioseguridad con el que la Liga Pro ordenó la disputa del campeonato del año pasado, luego de que se suspendió el torneo en marzo y se reanudó en agosto de 2020, sin sufrir más interrupciones, pues fueron pocos los futbolistas que se contagiaron, con excepción de prácticamente toda la plantilla del Aucas, en abril de este año.

La disputa de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022 se cumplió el año pasado con cuatro jornadas, pero luego se suspendió en marzo de este año por la oposición de los clubes especialmente ingleses y alemanes para ceder a sus jugadores sudamericanos por los riesgos de contagios.

La Copa Libertadores suspendió el partido por la fase previa de Grupos del actual torneo, por los casos confirmados de jugadores contagiados a su llegada a Ecuador de la delegación del Gremio, de Brasil, por lo que la Conmebol trasladó y logró que se disputará el encuentro entre el ecuatoriano Independiente del Valle y el Gremio, de Brasil, en Paraguay.