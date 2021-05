Fiscal salvadoreño resta importancia a lista de EE.UU. de casos de corrupción

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele. EFE/Rodrigo Sura/Archivo

San Salvador, 19 may (EFE).- El fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado, restó importancia este miércoles a un listado desclasificado por el Departamento de Estado de EE.UU. que vincula a altos funcionarios y políticos salvadoreños con casos de corrupción.

"Lo que considero relevante son las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República, punto. Para mí esa es la línea que marca la diferencia entre un señalamiento y una investigación realizada conforme a los procedimiento legalmente establecidos", dijo Delgado en una conferencia de prensa.

Al ser preguntado por si la lista generará o no una investigación penal, se limitó a decir: "Eso no lo voy a responder".

Entre los señalados se encuentra la jefa del Gabinete del Gobierno del presidente Nayib Bukele, Carolina Recinos, una de las funcionarias más cercanas al mandatario salvadoreño.

El documento, divulgado inicialmente por medios salvadoreños y luego por la congresistas Norma Torres, señala que Recinos estaría involucrada en "importantes actos de corrupción durante su mandato".

También señala que Rogelio Rivas, separado del cargo de ministro de Seguridad a mediados de marzo pasado, habría adjudicado contratos a una empresa de su propiedad para la construcción de delegaciones de la Policía y otras edificaciones que dependían de su cargo y con los costos inflados.

Entre los señalados de posibles actos de corrupción también se encuentra Guillermo Gallegos, diputado y miembro de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa e influyente líder del partido que llevó a Bukele a la Presidencia en 2019, la derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA).

De igual forma, el reporte da cuenta de José Luis Merino, un exviceministro de Relaciones Exteriores, exguerrillero y uno de los principales líderes del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

A pesar de ser miembro del partido que expulsó a Bukele en 2017, Merino fue señalado en septiembre de 2020 en un informe del consultor y periodista estadounidense Douglas Farah de mantener vínculos con el actual Gobierno.

En julio de 2016, el ex fiscal general Douglas Meléndez (2015-2018) reveló que Merino, conocido como "Ramiro" durante la guerra civil (1980-1992), era investigado desde 2014 por supuestamente traficar drogas y armas con la guerrilla colombiana FARC.

Otro de los señalados es Sigfrido Reyes, expresidente de la Asamblea Legislativa por el FMLN y procesado actualmente bajo cargos de corrupción.

Delgado llegó al Ministerio Público tras la destitución de Raúl Melara el 1 de mayo pasado, cuando asumió una nueva Asamblea Legislativa con amplía mayoría oficialista, y antes de su nombramiento se desempeñó como asesor del Gobierno de Bukele.

Esta destitución, más la de la de cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ha sido duramente criticada por la comunidad internacional, principalmente Estados Unidos.

El senador estadounidense Patrick Leahy señaló en un pronunciamiento público que, antes de ser destituido, Melara investigaba con la ayuda de Estados Unidos "una serie de casos de corrupción que implican a altos funcionarios gubernamentales, incluido un caso multibillonario de lavado de dinero".