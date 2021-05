Fernanda Castillo arrasa en Instagram con estas últimas 5 publicaciones. ¡Chequéalas aquí!

Fernanda Castillo (@fernandacga) causó un gran éxito en su perfil de Instagram en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, alcanzaron más de 824.686 de interacciones entre sus followers.

Cuando la vida nos puso a prueba, tu me ayudaste a regresar Liam. Solo pensaba que no podía irme sin escuchar que un día me dijeras MAMA. A las mamas por primera vez (como yo) las abrazo en este nuestro primer día de las madres! Mi respeto de pie para todas las mujeres que a través de la maternidad hacen el sacrificio de amor mas grande y mas poderoso que puede haber! #felizdiamama #felizdiadelamadre





Gracias por robarme y devolverme el ♥️ todos los días @erikhayser





MI RUTINA DE CUIDADO DE LA PIEL 😍 Con los mejores @infinitekparis_mx #Infinitek #InfinitekParis #LoveIK





Bonito sabado!!!🌸🌼🌺🌼🌸🌺 Los invito este 10 de mayo a apoyar empresas y productos mexicanos. @angelozanomexico es una marca que trabaja con artesanos de Chiapas bajo un esquema de comercio justo. Pueden adquirir esta chamarra y bolso en su tienda online y tener 20% de descuento usando mi código Fernanda20 Aquí les dejo el link: https://bit.ly/3xpBRIa





Hace unas semanas regresé al set después de meses de pandemia, embarazo y ser mamá de Liam. Aunque parezca tonto, el primer día tenía mucho miedo de haber olvidado como se hacía, miedo de haber perdido algo o simplemente de que se notara demasiado lo mucho que extrañaba a mi hijo. Lo bueno es que mi personaje era mamá así que por primera vez ,en años de interpretar mamas, ahora estaba segura que sabía como se sentía. Aunque fue una experiencia corta,me hizo recordar porqué amo tanto contar historias y crear en equipo con gente a la que admiro; pero este post no trata de que vayan a ver la película (que si deben ir cuando salga @enfermoamorpeli ) sino de como la viví como madre. Como me costó cada día salir de mi casa con una mezcla de necesidad de libertad y de culpa, como reconocía ( o no) a mi nuevo cuerpo recién salido de la maternidad, como los minutos que antes pasaba ansiosa por entrar a escena ahora se me hacían pocos para sacarme leche para mi bebe. Es verdad que nadie te dice como te sentirás cuando trates de reincorporarte a la vida que tenías antes, cuando tú ya no eres la de antes.Pase mis noches de filmación tratando de aprender a hacer un balance entre una nueva independencia y checar la aplicación del cel para ver a Liam (miles de veces) y aunque sabía que estaba perfectamente cuidado ( gracias @erikhayser y Soco) me cuestionaba porqué no estaba con él. Yo elegí hacer este proyecto y aún así me costaba.Eso me hizo pensar en todas esas mujeres que no pueden elegir ,que tienen que soltar a sus bebes desde los primeros meses para salir a trabajar para mantenerlos, para conservar sus trabajos en una sociedad que muchas veces no las entiende ni valora por el proceso que acaban de pasar o simplemente porque desean seguir ejerciendo su profesión (lo que no lo hace menos duro) Mi respeto absoluto y sororidad con ellas que se sobreponen y terminan sacando tiempo, energía y entrega de donde sea para sus hijos. Mi historia en la película trataba de lo complejo de la maternidad y ahí estaba yo también viviéndolo.Al final agradecí mucho haberlo hecho y darme la oportunidad de crecer como actriz y como mama porque mama plena = hijx feliz.

María Fernanda Castillo García es una actriz mexicana, nacida el 24 de marzo de 1982, en Hermosillo, Sonora.

Mientras estudiaba en el CEA de Televisa, Fernanda fue invitada a participar en la telenovela Las vías del amor y poco después fue fichada para trabajar en algunos episodios de la serie Mujer, casos de la vida real. Luego de participar en un concurso de la cadena E!, Fernanda fue elegida para el protagónico de la novela Clap, el lugar de tus sueños (2003), para luego integrarse a novelas como Destilando amor, Teresa y Amor bravío.

Al poco tiempo participó en cintas como Rumbos paralelos (2016), No manches Frida (2016) y Qué pena tu vida (2016). No obstante su trayectoria previa, la fama llegó con el papel de Mónica Robles en la serie El señor de los cielos (2013-2017), a lo largo de 420 episodios.

Castillo continúa con su carrera en cine sin importar que ahora se le reconozca más en televisión. Recientemente, protagonizó la película Ya veremos (2018), junto al también actor mexicano, Mauricio Ochmann.