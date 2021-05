Escocia confía en Billy Gilmour para la Eurocopa

London (United Kingdom), 19/05/2020.- Chelsea's Billy Gilmour leaves training in London, EFE/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA/Archivo

Londres, 19 may (EFE).- La selección escocesa confía en la juventud de Billy Gilmour, centrocampista del Chelsea, como novedad más destacada en la lista para la Eurocopa de 2020.

Steve Clarke, seleccionador de los escoceses, dio a conocer la lista este miércoles, a menos de un mes que arranque el torneo, donde compartirán grupo con Inglaterra, República Checa y Croacia.

Gilmour, que no ha debutado con la selección absoluta, es la gran novedad de la convocatoria, después de que el centrocampista haya vuelto a ser de la confianza de Thomas Tuchel tras comenzar la temporada lesionado.

En la lista no faltan Kieran Tierney y Andy Robertson, los laterales titulares del Arsenal y el Liverpool, respectivamente, así como Scott McTominay, del Manchester United, John McGinn, del Aston Villa, y Ryan Fraser, del Newcastle United.

Porteros: Craig Gordon (Heart of Midlothian), David Marshall (Derby County) y Jon McLaughlin (Rangers).

Defensas: Liam Cooper (Leeds United), Declan Gallagher (Motherwell), Grant Hanley (Norwich City), Jack Hendry (KV Oostende), Scott McKenna (Nottingham Forrest), Stephen O'Donnell (Motherwell), Nathan Patterson (Rangers), Andy Robertson (Liverpool), Greg Taylor (Celtic) y Kieran Tierney (Arsenal)

Centrocampistas: Stuart Armstrong (Southampton), Ryan Christie (Celtic), John Fleck (Sheffield United), Billy Gilmour (Chelsea), John McGinn (Aston Villa), Callum McGregor (Celtic), Scott McTominay (Manchester United) y David Turnbull (Celtic)

Delanteros: Ché Adams (Southampton), Lyndon Dykes (Queen's Park Rangers), James Forrest (Celtic), Ryan Fraser (Newcastle United) y Kevin Nisbet (Hibernian).