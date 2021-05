El PE propone financiar las pruebas para el certificado covid-19 con fondos europeos

EFE/EPA/YVES HERMAN/Archivo

Bruselas, 19 may (EFE).- Los negociadores del Parlamento Europeo (PE) quieren utilizar el Instrumento de apoyo de emergencia para financiar las pruebas de covid-19 necesarias para obtener el certificado que las principales instituciones de la Unión Europea (UE) tratan de acordar para su entrada en vigor antes del verano.

Esa es una de las propuestas que los negociadores de la Eurocámara pusieron sobre la mesa durante la tercera ronda de negociaciones sobre la propuesta de Reglamento sobre el Certificado Covid-19 de la UE, que concluyó anoche sin acuerdo, según informó hoy el PE en un comunicado.

El Parlamento Europeo pide "una solución europea para facilitar las pruebas gratuitas, como una forma de restaurar el derecho fundamental de los ciudadanos de la UE a la libertad de movimiento, evitar la discriminación y ofrecer una alternativa a aquellas personas que no han sido vacunadas", señaló la institución en una nota.

La propuesta del "certificado verde digital" la presentó la Comisión Europea el pasado 17 de marzo, después del interés que habían mostrado, en particular, varios Estados miembros más dependientes del turismo, y ahora el Parlamento y el Consejo (los países) son las dos instituciones que deben negociar su formato y características.

El documento contendría información sobre si su portador ha recibido la vacuna contra el coronavirus, ha generado anticuerpos tras pasar la enfermedad o tiene una PCR reciente negativa, siendo este último uno de los criterios que muchos países han requerido a los viajeros en los últimos meses.

Para evitar "discriminaciones", el Parlamento Europeo propone utilizar el Instrumento de apoyo de emergencia y asignar una cantidad "sustancial" de dinero para garantizar pruebas "accesibles, oportunas y gratuitas".

Los negociadores del PE, encabezados por el socialista español Juan Fernando López Aguilar, mantienen que esta no sería la primera vez que se usa el Instrumento de apoyo de emergencia en el contexto de la pandemia.

Recuerdan que 3.500 millones de euros -de los cuales los Estados miembros aportaron 750 millones de euros- se utilizaron para la compra de vacunas en los acuerdos de compra anticipada y 46 millones de euros se asignaron para el trabajo preparatorio del certificado Covid-19.

Dado que el lanzamiento del Certificado Covid-19 es "urgente", el Parlamento Europeo también sugiere aplicar el procedimiento de urgencia para confirmar el uso del Instrumento de soporte de emergencia junto con las regulaciones del certificado Covid-19 durante las sesiones plenarias de junio.

El Instrumento de emergencia es un organismo que permite el apoyo directo a los Estados miembros de la UE en sus esfuerzos por abordar la pandemia, así como una gestión coordinada de las necesidades relacionadas con la salida y recuperación de la crisis de la Covid-19.

Las negociaciones entre los colegisladores continuarán mañana jueves, con el objetivo de concluir un acuerdo a tiempo para la temporada de verano, concluyó la nota.