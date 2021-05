EE.UU. deja las mascarillas con recelo y otras claves de la covid en América

Una mujer con una máscara viaja en autobús en Nueva York, el 19 de mayo de 2021. EFE/EPA/JUSTIN LANE

Redacción Internacional, 19 de may (EFE).- El recelo que siente buena parte de los 275,54 millones de vacunados en EE.UU. por no llevar de forma obligatoria mascarilla en las calles, el aumento de los contagios en Brasil y una crisis de médicos en Venezuela muestran el continuo sube y baja de la crisis sanitaria que sigue viviendo América.

Esta noticia y seis más componen las claves de la covid-19 este miércoles en América:

¿DEJARSELO O PONÉRSELO? VACUNADOS DUDAN SOBRE EL TAPABOCAS

EE.UU. sigue como número uno mundial en vacunaciones según Our World in Data, pero también como el país más afectado con 32.995.817 casos confirmados y 587.188 fallecimientos por el coronavirus, de acuerdo con el mapa de la Universidad Johns Hopkins.

Aún así, el país ha dado nuevas directrices respecto a portar la mascarilla para los vacunados con casi un 40 % de la población adulta totalmente inoculada, pero los ciudadanos reconocen estar desorientados sobre en qué espacios usarla y en cuáles no.

Y no solo los ciudadanos tienen dudas. Muchas cafeterías y restaurantes han modificado sus carteles en las puertas de entrada para subrayar que seguirán exigiendo el uso de mascarillas pese a la nueva recomendación oficial que dice que ya es necesario para quienes estén completamente vacunados.

CASOS A LA BAJA PERO PREOCUPA SURAMÉRICA

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que los casos globales de la covid-19 descendieron un 12 % la semana pasada, por lo que se confirma la tendencia a la baja iniciada a finales de abril, aunque con preocupantes excepciones como Brasil, Argentina y Colombia.

En América, con 65, 1 millones de contagios y 1,59 millones de muertes, se notificaron 124,762 casos y 3,129 decesos adicionales en las últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo del 0,19 % en los casos y un aumento relativo del 0,20 % en los fallecimientos, en comparación con el día anterior.

Pese a ello, debido sobre todo a la caída de los casos en Estados Unidos (del 21 % la semana pasada), en el continente americano se mantiene una tendencia general a la baja en contagios, con un 3 % menos de positivos.

COLOMBIA: PROTESTAS Y COLAPSOS EN UCIS

Las protestas en Colombia, que comenzaron el pasado 28 de abril y que hoy desarrolla su cuarta jornada de paro nacional, han puesto en riesgo la crisis sanitaria en el país con el 96 % de ocupación en las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) como es en el caso de Bogotá, Medellín y Barranquilla.

El número de contagios ya llega a 3.161.126 y el de fallecidos a 82.743, en el tercer pico de la enfermedad. En medio de esta situación, el Gobierno reabrió este miércoles sus fronteras terrestres, marítimas y fluviales con Panamá, Ecuador, Perú y Brasil, cerradas hace 14 meses, para ayudar a reactivar la economía colombiana.

BRASIL Y EL PEDIDO DE EMERGENCIA DE CANSINO

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa) recibió el pedido para el uso en carácter de emergencia de la vacuna Convidecia, desarrollada por el laboratorio chino CanSino y que sería la segunda en el país proveniente de la nación asiática.

El gigante suramericano, junto a Estados Unidos e India, es uno de los tres países más afectados por la covid-19 y ya registra 441.691 muertes con más de 15,7 millones de casos confirmados, a pesar de que más de 70 millones de vacunas han sido distribuidas y casi 54,4 millones de ellas aplicadas, el país ha inoculado con dos dosis solo al 8,3 % de su población.

CRISIS DE GALENOS EN VENEZUELA: 549 FALLECIDOS

Según la ONG Médicos Unidos de Venezuela, que difunde de manera constante el número de trabajadores del sector de la salud que han perdido la vida, facilitando datos, identidades y estados en los que residían el país sobrepasa el medio millar de galenos (549) muertos por el virus.

A esto se suma el éxodo de profesionales de la salud debido a la crisis económica y social afectando a 32.000 médicos hasta marzo del año pasado, cuando comenzaba la pandemia, mientras que en la especialidad de bioanálisis y enfermería, hasta diciembre de 2020, se había producido un éxodo de entre el 60 % y el 70 % del total.

ARGENTINA Y NUEVO RÉCORD DE CASOS

La situación de contagio en Argentina mantiene en alerta a las autoridades sanitarias luego de que hoy se reportara un nuevo récord de infecciones diarias con 39.652 casos positivos en las últimas 24 horas, con lo que el número total de casos se elevó a 3.411.160 y los decesos a 72.265.

El país atraviesa desde fines de marzo pasado un vertiginoso aumento de los casos de la covid-19, con creciente nivel de ocupación de camas en UCI y una lenta vacunación pues hasta ahora se han inoculado más de 10 millones de dosis, pero solo poco más de 2 millones corresponden a la segunda aplicación.

MÉXICO, DE VUELTA A CLASES

A partir del 7 de junio, los niños y jóvenes de Ciudad de México retomarán las clases presenciales, después de más de un año sin clases para sus 30 millones de estudiantes y tras la vacunación del personal educativo.

Se espera que más de 356.000 maestros y personal educativo reciban la vacuna monodosis de CanSino en la capital, donde las sedes de vacunación continúan trabajando a buen ritmo para que se cumpla la meta, establecida para el próximo sábado 22 de mayo.