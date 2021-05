Decenas de aficionados protestan contra Copa América en Colombia =(Video+Fotos)= Bogotá, 18 Mayo 2021 (AFP) - Decenas de aficionados se concentraron este martes en protesta contra la Copa América-2021 que prevé acoger Colombia junto a Argentina, en medio de la crisis social que afecta al primer anfitrión y que deja decenas de muertos en tres semanas de protestas. "La pelota no puede tapar la política y las escenas violentas que se están disputando hoy en día (...) los futboleros nos cansamos, nos vamos a unir al pueblo" para que "no se realice la Copa América" en Colombia, dijo a la AFP Jordan Santiago, líder de la organización Fiebre Amarilla.Santiago e hinchas de América, Millonarios y otros clubes del país se manifestaron al ritmo de tambores frente a la sede de la Federación Colombiana de Fútbol, vestidos con los colores de su equipos o de la selección cafetera.Colombia tiene previsto acoger el certamen por segunda vez en su historia, esta vez junto a Argentina, entre el 13 de junio y el 10 de julio.Sin embargo, la crisis que estalló el 28 de abril planea sobre el torneo. Simultáneamente con las manifestaciones contra el gobierno, aumentan los contagios del coronavirus. La pandemia ya había forzado a posponer para este año el certamen que debía disputarse en 2020. En el marco de las protestas han muerto 42 personas, varias de ellas víctimas de excesos de la fuerza pública denunciados internacionalmente, según organizaciones de derechos humanos. También hay unos 1.500 heridos entre manifestantes y uniformados. No obstante, el gobierno colombiano y la Conmebol insisten en seguir adelante con el torneo tal y como está previsto. Bogotá, Medellín y Cali, previstas para ser sedes de la justa, viven fuertes disturbios que han obligado a disputar algunos encuentros de Libertadores y Sudamericana en otras ciudades e incluso en Paraguay.La semana pasada el encuentro entre América y Atlético Mineiro de Brasil, en Barranquilla, fue suspendido al menos cinco veces por los lacrimógenos empleados para dispersar a los manifestantes en los alrededores del estadio Romelio Martínez."¿Cómo van a realizar un partido en esas condiciones? ¡No hay garantías!", insiste Santiago, enfermero de 25 años y cabeza de la organización que se reivindica como "la barra oficial de la Selección Colombia".Este martes el presidente argentino, Alberto Fernández, aseguró que su país está en condiciones de albergar la Copa América-2021 como única sede si Colombia renuncia, bajo la condición de que se respeten los controles sanitarios frente a la pandemia.dl/jss/vel/cl -------------------------------------------------------------