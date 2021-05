Cobre cae mientras BCE advierte sobre riesgos de inflación

(Bloomberg) -- El cobre arrastraba a la baja a los metales industriales, que registraban la mayor caída desde marzo, mientras las preocupaciones por la inflación mundial hacían caer a la mayoría de los productos básicos.

El apetito por el riesgo disminuyó en todos los mercados por la preocupación que que la aceleración de la inflación amenace la recuperación económica mundial, y el Banco Central Europeo advirtió de los riesgos para la estabilidad financiera en medio de la alta carga de la deuda y la “notable exuberancia” de los mercados. Las actas de la última reunión de la Reserva Federal, que se publicarán el miércoles, podrían ofrecer más pistas sobre la opinión del banco de que las presiones sobre los precios son “transitorias” y que las tasas de interés deben mantenerse bajas.

“El cobre y la mayoría de los otros metales básicos retrocedían el miércoles a medida que la preocupación sobre una aceleración de la inflación regresa a los mercados, lo que pesa en Wall Street”, dijo Anna Stablum, analista de la corredora Marex.

El repunte del cobre y otras productos básicos se ha tambaleado desde que China dio señales de más medidas para enfriar los precios. La reciente oscilación del cobre hacia el contango más amplio en 11 meses sugiere que la escasez de oferta está disminuyendo, lo que se suma a las señales de que las recientes ganancias se están viendo presionadas. Aun así, los bancos, incluido Citigroup Inc., prevén nuevas alzas.

El cobre llegó a caer un 2,9%, el mayor descenso desde el 25 de marzo, y perdía un 2,6% a US$10.137 por tonelada a las 12:50 p.m. en la Bolsa de Metales de Londres. Otros metales de la LME también caían, y el zinc descendía desde su cierre más alto en casi tres años.

El metal había subido más de 4% en los últimos dos días por las especulaciones sobre interrupciones en la producción china después de que se pidiera a las fundiciones de la provincia de Yunnan que redujeran el consumo de energía en un 10%. La pérdida de producción será limitada y los precios del zinc enfrentan el riesgo de un retroceso, dijo China Futures Co. en su sitio web.

Nota Original:Copper Drops as ECB Joins Growing Chorus on Inflation Risks

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.