China furiosa tras llamado de Pelosi a "boicot diplomático" de Juegos de Pekín

Actualiza con reacción china y cambia de origen ///Pekín, 19 Mayo 2021 (AFP) - La presidenta demócrata de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, hizo un llamado a un "boicot diplomático" de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 en Pekín, provocando este miércoles una reacción furiosa de China."No podemos proceder como si no hubiera nada malo en que los Juegos Olímpicos vayan a China", dijo Pelosi en una audiencia conjunta de la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos y la Comisión Ejecutiva del Congreso sobre China, cuando los llamados a boicotear los Juegos se multiplican en Estados Unidos."Hagamos un boicot diplomático si de hecho se celebran estos Juegos Olímpicos", dijo Pelosi. "No sé si es posible porque no lo hemos conseguido en el pasado", agregó. "No honremos al gobierno chino haciendo que los jefes de Estado vayan a China", añadió.Un llamado que provocó el enfado de Pekín, en una rueda de prensa del ministerio chino de Relaciones Exteriores. "Algunas palabras de personas estadounidenses son solo mentiras y desinformación. Es un ataque clásico de Estados Unidos que está condenado al fracaso", señaló el portavoz del ministerio, Zhao Lijian. Zhao también criticó una "tentativa que busca perturbar, bloquear y perjudicar la preparación y la celebración de los Juegos Olímpicos de invierno", denunciando asimismo un "juego despreciable" por parte de "algunos políticos norteamericanos". Pekín será en febrero próximo la primera ciudad del mundo en recibir los Juegos de verano y de invierno, tras haber organizado los primeros en 2008.La audiencia conjunta también escuchó a activistas que condenaron el trato de China a su minoría musulmana uigur y la represión política en Hong Kong. "Ser anfitrión de los Juegos Olímpicos se ha convertido en la solución probada para que los regímenes autoritarios blanqueen sus crímenes, mejoren su imagen a nivel internacional y fortalezcan sus alianzas", dijo Samuel Chu, director gerente del Consejo de la Democracia de Hong Kong, un grupo con sede en Estados Unidos. En una carta dirigida a los miembros del Congreso, Sarah Hirshland, directora general del Comité Olímpico de Estados Unidos, se mostró en contra del boicot, afirmando que los Juegos serán especialmente importantes tras la pandemia. "Miles de competidores de todo el mundo ante la llama olímpica y paralímpica marcarán la salida del mundo de los problemas del año pasado", afirmó. "Nosotros también estamos preocupados por la situación en China", aseguró. "Sin embargo, un boicot de los atletas a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos no es la solución a los problemas geopolíticos". China ha condenado los llamamientos al boicot por considerar que se politiza el deporte, y la Casa Blanca se ha abstenido de apoyar esa iniciativa.