Ceará y Bolívar le ponen "pimienta" al Grupo C de la Copa Sudamericana

Imagen de archivo del director técnico del Ceará, Guto Ferreira. EFE /Juan Ignacio Roncoroni /Archivo

Recife (Brasil), 19 may (EFE).- El Ceará brasileño y el boliviano Bolívar de La Paz le pondrán "pimienta" este jueves en Fortaleza a la clasificación del Grupo C de la Copa Sudamericana de fútbol cuando ambos equipos, que comparten el liderato, se enfrenten.

Los brasileños tienen los mismos seis puntos que los bolivianos, pero con una mejor diferencia en el saldo de goles, de dos sobre uno, y una victoria para cualquiera de los dos acercará al ganador a los octavos de final.

En su anterior partido, el Ceará igualó como local, 0-0, con el argentino Arsenal de Sarandí, mientras que el Bolívar empató en La Paz, 2-2, ante el también boliviano Jorge Wilstermann de Cochabamba.

En el otro compromiso por la sexta jornada, el Arsenal, tercero con cinco unidades, recibe al Jorge Wilstermann, último con dos.

En una maratón de partidos, que incluyeron la final de la Copa do Nordeste que perdió ante el Bahía de Salvador, el Ceará jugará este miércoles, un día antes de enfrentar al Bolívar, ante el Ferroviario de Fortaleza, la semifinal del Campeonato Cearense.

En el último partido por ese torneo regional, el Ceará goleó por 5-2 al Atlético Cearense, también de Fortaleza, con goles de Cléber y dos dobletes de Jorginho y Fernando Sobral.

El técnico Guto Ferreira deberá mantener en el banco de reservas al colombiano Yony González, que fue titular ante el Atlético Cearense para darle descanso a su compatriota Stiven Mendoza.

Bolívar, del técnico español Natxo González, tiene en sus filas a los también ibéricos Alberto Guitián, Alex Granell y Álvaro Rey y al islandés Armando Sadikú, todos ellos titulares.

En el Campeonato Boliviano, el Bolívar disputó su último partido el 5 de mayo cuando vapuleó como visitante por 0-5 al San José de Oruro, un resultado que lo dejó en la segunda posición con 16 puntos, los mismos que el también paceño The Strongest, pero con un partido más en el calendario.

Alineaciones probables:

Ceará: Richard; Gabriel Días, Messías, Luiz Otavio, Bruno Pacheco; Charles, Oliveira, Vina, Lima; Stiven Mendoza y Felipe Vizeu.

Entrenador: Guto Ferreira.

Bolívar: Rubén Cordano; Diego Bejarano, Alberto Guitián, Jairo Quinteros, Roberto Fernández; Leonel Justiniano, Erwin Saavedra, Alex Granell, Gabriel Villamil; Álvaro Rey y Armando Sadiku.

Entrenador: Natxo González.

Árbitro: El venezolano José Argote.

Estadio: Castelao, de Fortaleza.

Hora: 19.15 local (22.15 GMT).