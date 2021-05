Caída de criptomonedas borra US$600.000M en una semana

(Bloomberg) -- Las monedas virtuales están retrocediendo de forma tan amplia y brusca que están poniendo a prueba la durabilidad del auge de las criptodivisas.

El valor de más de 7.000 tokens que sigue CoinGecko se ha reducido en más de US$600.000 millones en la última semana a US$1,9 billones. El bitcóin, la mayor criptomoneda, caía 11% el miércoles para situarse por debajo de los US$40.000 y quedar a unos US$25.000 de su máximo histórico establecido en abril.

Hay múltiples factores en juego, que van desde las críticas al impacto medioambiental del uso de energía del bitcoin por parte de su antiguo defensor, Elon Musk, hasta el riesgo de una restricción regulatoria de lo que algunos han llamado el salvaje oeste de las inversiones. Los tokens digitales también han generado ganancias tan abultadas que algunos operadores pueden haber tomado beneficios.

La marca de US$40.000 es un “nivel de pivote crítico de éxito o fracaso para el bitcóin” y un descenso a poco menos de US$30.000 no está fuera de discusión, dijo en una nota Jeffrey Halley, analista sénior de mercado de Oanda.

A continuación, verá una instantánea del retroceso de las criptomonedas:

Valor de mercado

A principios de abril, el valor de las criptomonedas superó los US$2 billones por primera vez, duplicando en cerca de dos meses gracias al optimismo por un aumento del interés de los inversionistas institucionales. La debilidad actual ha borrado más de US$600.000 millones.

Traspasando los US$40.000

El bitcóin probó su promedio móvil de 200 días, y su descuento al promedio de 120 días es el mayor desde el año pasado, según Mike McGlone, estratega de materias primas de Bloomberg Intelligence en Nueva York. Estima que el bitcóin se establecerá alrededor del promedio de 2021 de aproximadamente US$49.000.

Futuros

En los futuros del bitcóin, los técnicos ven un patrón bajista de cabeza y hombros, que podría indicar una mayor debilidad en el futuro.

Bitcóin vs. oro

La relación entre el bitcóin y el oro ha caído al mínimo desde principios de febrero. Esto se debe a una mayor precaución por los activos especulativos, así como a la recuperación económica posterior a la pandemia. Los defensores del bitcóin argumentan que es una reserva de valor moderna, afirmación que se ve desmentida por la volatilidad del token.

Ether

Después de que el bitcóin retrocediera desde el máximo alcanzado a mediados de abril, el repunte del ether, la segunda mayor criptomoneda, atrajo la atención. Pero eso también se ha estancado. Chris Weston, jefe de investigación de Pepperstone Group Ltd. en Melbourne, escribió en una nota el lunes que estaba cerrando una operación corta bitcóin/larga ether ya que el “polvo realmente necesita asentarse”.

Mayor fondo

El Grayscale Bitcóin Trust , el mayor fondo de bitcóin, mantiene un descuento casi récord respecto al valor neto de sus activos. La brecha podría desaparecer si se convierte, según lo previsto, en un fondo que cotiza en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés). Sin embargo, los riesgos de un descuento mayor incluyen la incertidumbre sobre si los funcionarios estadounidenses alguna vez permitirán los ETF de bitcóin

