Brasil recibe el pedido para uso de emergencia de la vacuna china de CanSino

Brasilia, 19 may (EFE).- La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa) recibió este miércoles el pedido para el uso en carácter de emergencia de la vacuna anticovid Convidecia, desarrollada por el laboratorio chino CanSino y que sería la segunda en el país proveniente de la nación asiática.

"La autorización temporal en carácter de emergencia", que restringe su uso a los grupos prioritarios definidos por el Plan Nacional de Inmunización (PNI) y no permite su comercialización, deberá ser analizada en un plazo de siete días como estipula la ley brasileña, según comunicó la Anvisa.

Los ensayos de la vacuna, desarrollada en conjunto con la Academia de Ciencias Militares de China a partir de adenovirus no replicantes, fueron realizados en Pakistán, Rusia, México, Argentina y Chile, cuyos datos serán evaluados por la Anvisa.

Brasil, junto a Estados Unidos e India, es uno de los tres países más afectados por la covid-19 en el mundo en números absolutos y el martes superó las 439.000 muertes asociadas a la covid-19 y acumula más de 15,7 millones de casos confirmados.

A pesar de más de 70 millones de vacunas distribuidas y casi 54,4 millones de ellas aplicadas, el país ha inoculado con dos dosis solo al 8,3 % de su población y algunas localidades han tenido que suspender y luego retomar la vacunación en reiteradas veces por falta de vacunas.

En el país se utilizan las vacunas Coronavac, de la farmacéutica china Sinovac y el laboratorio público brasileño Butantan, que responde por casi el 60 % de la vacunación, y la Covishield, del anglo-sueco AstraZeneca y la universidad británica de Oxford en asocio con la estatal brasileña Fiocruz.

También comenzaron a ser aplicadas, en menor escala, las primeras dosis importadas de la vacuna Cominarty, del consorcio estadounidense-alemán Pfizer-BionTech.

Las vacunas Covishield y Cominarty tienen registro definitivo, que permite su abierta comercialización; mientras que la Coronavac, al igual que la del laboratorio belga Janssen, brazo europeo de la multinacional estadounidense Johnson & Johnson, poseen solo autorización para uso en carácter de emergencia.