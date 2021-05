Bitcóin cae a US$38.000 y desaparece repunte impulsado por Musk

Elon Musk

(Bloomberg) -- El alza del bitcóin que impulsó Elon Musk acaba de evaporarse.

La criptomoneda más grande del mundo ha borrado todos los avances que acumuló tras el anuncio que hiciera Tesla Inc. el 8 de febrero sobre que usaría efectivo corporativo para comprar el activo y que lo aceptaría como forma de pago por sus vehículos. Ahora los operadores se preparan para más problemas mientras el token cruza un nivel técnico clave.

El miércoles, el bitcóin se hundió a US$37.500 a las 7:30 a.m. en Nueva York, un nivel que no se observaba desde antes de que el fabricante de vehículos eléctricos revelara su inversión. Ahora registra una caída de alrededor de 40% respecto de su récord de casi US$65.000 alcanzado en abril.

Entre los factores que alimentan la volatilidad se encuentra el propio director ejecutivo de Tesla, Musk, cuyas declaraciones en las redes sociales han sacudido a la comunidad de las criptomonedas. Un comunicado publicado el martes por el Banco Popular de China en el que reitera que los tokens digitales no pueden usarse como forma de pago aumentó la liquidación.

Ahora que el bitcóin cayó por debajo de su promedio móvil de 200 días, los observadores de gráficos advierten sobre un mayor peligro a futuro.

“Desde un punto de vista técnico, los indicadores son como una luz roja parpadeante”, dijo Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Swissquote, en Gland, Suiza. “El siguiente nivel de soporte importante se ubica cerca de US$37.000, y luego está la marca de los US$30.000. Existe la posibilidad de que veamos un retroceso a estos niveles e incluso más abajo, al menos en el corto plazo”.

Las acciones vinculadas a las criptomonedas también retrocedían. Coinbase Global Inc. caía 5,2% en las operaciones previas a la apertura del mercado en Estados Unidos y Marathon Digital Holdings Inc. bajaba 12%.

Los analistas han estado advirtiendo de la vulnerabilidad del bitcóin, incluidas predicciones recientes de que volvería a caer a US$40.000. Además de retroceder por debajo de su promedio móvil de 200 días, otros indicadores —como un patrón bajista de cabeza y hombros en los futuros del bitcóin— también podrían ser motivo de preocupación para sus partidarios.

Luego está Musk.

Con sus publicaciones —a menudo crípticas— en Twitter que mueven millones, el titular de Tesla se ha convertido en un personaje similar a Svengali en el mundo de las criptomonedas. El bitcóin inició un repunte de varios meses después del anuncio de Tesla en febrero, alcanzando su máximo de US$64.870, en gran parte debido a su adopción por parte de la compañía.

Todo se esfumó

En ese momento, la aceptación de Tesla fue calificada de un punto de inflexión para la divisa, y muchos en el mundo de las criptomonedas lo vieron como un paso más en su evolución.

Todo eso se esfumó después de que Musk pusiera nerviosos a los inversionistas con una avalancha de mareadores tuits que comenzaron la semana pasada cuando criticó el uso de energía por parte del bitcóin.

Tesla suspendería las compras de automóviles utilizando el token, anunció, y calificó de “locas” las recientes tendencias de consumo de energía. Durante el fin de semana, después de insinuar que su compañía de vehículos eléctricos podría haber vendido sus tenencias de bitcoines, envió tuits aclarando que no lo había hecho.

“Siendo realistas, no es la primera vez que los tuits de Elon Musk han sido erráticos y, francamente, incorrectos”, dijo Ulrik Lykke, director ejecutivo del fondo de cobertura de criptomonedas ARK36. “Los mercados de criptomonedas se dejan llevar demasiado por las emocionales y sus participantes son propensos a reaccionar de manera exagerada a eventos que perciben como negativos”.

Nota Original:Bitcoin Plunges to $38,000 as Elon Musk-Fueled Rally Collapses

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.