Berlín critica veto el húngaro a la declaración de la UE sobre Oriente Medio

Berlín, 19 (EFE).- El gobierno alemán criticó hoy el veto impuesto por Hungría a la declaración conjunta de la Unión Europea (UE) instando a un alto el fuego entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás, lo que impidió una postura común del bloque comunitario en esa escalada de violencia.

"Lo prioritario ahora es que cesen las armas y no haya más muertos. Sólo Hungría lo ve de otro modo, a saber por qué será", afirmó el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Heiko Maas, en declaraciones a la televisión pública alemana ARD.

Alemania está entre los países, como Austria, República Checa y Polonia, además de Hungría, que respaldan plenamente a Israel. Aparentemente, Budapest no suscribió la declaración por considerar que ese respaldo no es suficientemente explícito.

El apoyo del Ejecutivo de Berlín a Israel y a su derecho a defenderse es compartido por todo el espectro parlamentario alemán, lo mismo que la condena a los brotes de antisemitismo registrados en algunas manifestaciones de apoyo a Palestina.

El veto húngaro hizo que ayer la declaración de la UE fuera suscrita por veintiséis países del bloque, tras una reunión extraordinaria telemática de los ministros de Exteriores, convocada por el alto representante para la Política Exterior, Josep Borrell, para contribuir a la desescalada de violencia en Oriente Medio.

Borrell destacó que la prioridad era el cese inmediato de la violencia y la implementación de un alto el fuego; condenó además el lanzamiento de cohetes desde Gaza y reafirmó el derecho de Israel a defenderse, "de forma proporcional y con respeto al derecho internacional humanitario".

Al margen del veto húngaro, se evidenció una división entre el grupo de países partidarios de mostrar un mayor apoyo a Palestina y los que respaldan tácitamente a Israel. EFE

