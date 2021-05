Autoridades identifican al hombre que intentó secuestrar a una niña en Florida

Miami, 19 may (EFE).- Las autoridades de Florida (EE.UU.) identificaron este miércoles al hombre detenido por intentar secuestrar a una niña de 11 años, quien se le escabulló de la manos y logró huir.

La Oficina del Alguacil del condado de Escambia (ECSO) identificó al sospechoso como Jared Paul Stanga, de 30 años, quien enfrenta cargos de intento de secuestro de una menor, asalto agravado y agresión por el hecho, que tuvo lugar en la ciudad West Pensacola, en el noroeste de Florida.

Detalló que Stanga, que fue detenido el martes, tenía antecedentes por delitos sexuales contra menores y vivía cerca de la escuela donde ocurrieron lo hechos, en West Pensacola, que forma parte del condado Escambia.

Los oficiales, que habían señalado que el supuesto agresor al parecer era hispano y que la menor señaló que hablaba español y no le entendía, no precisaron hoy esa información.

Stanga está detenido en la cárcel del condado, sin derecho a libertad bajo fianza.

"Este animal está fuera de las calles", dijo hoy a los medios el alguacil del condado de Escambia, Chip Simmons, quien aplaudió de nuevo la "valentía" de la niña.

La menor, que esperaba el autobús del colegio, peleó y logró huir del secuestrador que la amenazó con un cuchillo e incluso llegó a alzarla.

Un video de las cámaras de seguridad de la zona muestran a la niña que logró soltarse del hombre y salir corriendo.

"Ella luchó como un soldado, y uno de estos días le daré un premio por pelear y pelear y pelear", manifestó Simmons.

La menor incluso tuvo tiempo de recoger su morral y pertenencias y continuar corriendo.

Las autoridades señalaron que el hecho ocurrió la mañana del martes, cuando el hombre, que había estado merodeando esta área escampada, se bajó de un vehículo blanco y persiguió a la menor.

El alguacil Simmons dijo que el hombre se había acercado a la niña una vez antes, hace unas dos semanas, mientras ella esperaba en la parada del autobús.

Las autoridades explicaron que el hombre regresó a su vehículo, un Dodge Journey, después del secuestro fallido y huyó.

La niña, que vive aproximadamente a unos cien metros de la parada del autobús, salió ilesa y está a salvo con sus padres.