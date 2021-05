Australia destina 600 millones de AUD para la construcción de una planta de gas

El ministro australiano de Energía, Angus Taylor. EFE/EPA/LUKAS COCH

Sídney (Australia), 19 may (EFE).- El gobierno australiano destinará 600 millones AUD (467 millones USD o 382 millones EUR) para la construcción de una nueva planta de gas, a pesar del llamamiento de la Agencia Internacional de Energía para no autorizar nuevos proyectos de explotación de carbón, petróleo y gas.

La nueva instalación, de 660 megavatios de potencia, se ubicará en la región de Hunter Valley, a unos 250 kilómetros al norte de Sídney, y comenzará a operar a finales de 2023, según un comunicado emitido anoche por la oficina del ministro de Energía, Angus Taylor.

Taylor dijo este miércoles a la emisora 2GB que la nueva planta contribuirá a cumplir con los objetivos de generación eléctrica cuando cierre la planta de generación con carbón de Lidell.

Según un informe de impacto ambiental presentado por la una corporación gubernamental Snowy Hydro al gobierno estatal de Nueva Gales del Sur, la nueva planta sería prácticamente inviable ya que solo funcionaría a un dos por ciento de su capacidad al año y solo para abastecer durante los picos de demanda.

El ministro también insistió que el gobierno de la coalición Liberal-Nacional, "no cerrará nuestra industria del carbón o del gas" a pesar de los pedidos de la Agencia Internacional de Energía para un cambio de modelo menos contaminantes en la producción de energía para mediados de siglo.

El anuncio de la nueva planta se da después de que el primer ministro australiano, Scott Morrison, advirtiera el año pasado que el gobierno intervendría si el sector privado no se comprometía a invertir en la construcción de una planta de 1.000 megavatios para reemplazar a la de Liddell.

A principios de mes, Energy Aystralia anunció la construcción de una planta de 316 megavatios en la localidad de Tallawara, a más de 100 kilómeros al sur de Sídney.

Poco antes del anuncio de la construcción de la planta, la Agencia Internacional de Energía consideró que sí es posible construir un sector energético global de emisiones contaminantes neutrales para 2050, un compromiso que ya han asumido Estados Unidos y la Unión Europea, pero no ha sido adoptado por Australia. EFE

