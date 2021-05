Asociación ofrece asesoría para que dominicanos en P.Rico consigan ciudadanía

Un hombre usa mascarilla de protección mientras cruza una calle en San Juan. EFE/Thais Llorca/Archivo

San Juan, 19 may (EFE).- El presidente de la Unión Dominico Americana de Votantes, Luis Aguasvivas, anunció este miércoles que su organización ofrecerá asesoraría legal a dominicanos que residen en Puerto Rico para favorecer que consigan la ciudadanía estadounidense, según un comunicado.

Aguasvivas hizo pública su postura después de reunirse con el alcalde de San Juan, Miguel Romero, encuentro en el que se trató de la gran presencia de población dominicana en Puerto Rico y en especial en la capital del territorio caribeño.

La reunión sirvió para evaluar la viabilidad de un acuerdo de cooperación entre la Oficina de Ayuda al Inmigrante, adscrita al Municipio de San Juan, y la Unión Dominico Americana de Votantes, a fin de que se puedan retomar los cursos de ciudadanía americana y otros servicios para la comunidad dominicana en San Juan, en suspenso debido a la pandemia de la covid-19.

Ese acuerdo implicaría que la institución dominicana tendría la responsabilidad de promover y orientar a la comunidad de su país sobre la importancia del cambio de estatus legal de residente permanente a ciudadano de EE.UU.

"Fue evidente el impacto emocional del honorable Romero al tocar el tema, ya que San Juan es el municipio de mayor densidad poblacional de la comunidad dominicana en la isla", destacó Aguasvivas.

Recordó que muchos dominicanos, que son residentes legales en Puerto Rico, son a su vez elegibles para a un cambio de estatus, pero debido a la falta de orientación y recursos económicos no han podido dar ese paso.

"En lo que se refiere a los dominicanos que permanecen como indocumentados en la isla, iniciaremos gestiones con la comisionada residente en Washington para solicitar una amnistía para todo ciudadano que se encuentre residiendo en Puerto Rico por los últimos 3 años", resaltó.

Sostuvo que eso está de acuerdo a lo prometido por el presidente de EE.UU., Joe Biden, en su proyecto de reforma migratoria, lo que además vendría a resolver la crisis de mano de obra que se agudiza cada día más en Puerto Rico.

Aunque no es posible contar con datos oficiales se estima que viven varios cientos de miles de dominicanos en Puerto Rico entre personas con permiso de estancia y quienes entraron de forma irregular.