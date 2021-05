Alianza Democrática venezolana reúne a más de 20 partidos para ir a los comicios

Vista del exterior del Consejo Nacional Electoral en Caracas (Venezuela). EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo

Caracas, 19 may (EFE).- La Alianza Democrática de Venezuela presentó este miércoles un plan de "unidad superior", con una coalición de más de 20 formaciones, para recuperar el apoyo del electorado y los "espacios políticos perdidos" de cara a las elecciones regionales y municipales, que se celebrarán el próximo 21 de noviembre.

La alianza la conforman varias formaciones y partidos con directivas designadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), después de que los cargos originales fueran inhabilitados de cara a las elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre.

Parte de este grupo, del que no forma parte el sector opositor de Juan Guaidó, fue duramente criticado por presentarse a los comicios al Parlamento, en los que no participó la oposición tradicional por considerarlos "una farsa".

En esas elecciones, los opositores lograron 20 escaños de los 277 que integran la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), lo que consideraron un logro, teniendo en cuenta que contaban con la crítica y el rechazo del antichavismo tradicional.

A través de un comunicado difundido a los medios de comunicación, señalaron que los une "el empeño por construir una alternativa fuerte, pacífica, electoral, democrática y constitucional, frente al Gobierno más incapaz e indolente de la historia republicana de Venezuela".

Agregaron que la Alianza Democrática busca ser "un espacio de construcción de consensos con todas las organizaciones individuales de la sociedad que expresen la complejidad y diversidad de las aspiraciones de todos los venezolanos".

El grupo invitó a todos los sectores a unirse, en favor del "diálogo y la unidad, más allá de sus diferencias".

El Consejo Nacional Electoral (CNE) fijó para el 21 de noviembre la fecha electoral y señaló que las candidaturas se podrán presentar del 9 al 29 de agosto, mientras que se abrirá un lapso para "modificaciones o sustitución de las postulaciones", y que estas "se reflejen en la boleta electoral", del 8 al 22 de septiembre.