Algunos miembros de Fed abiertos a discutir reducción estímulo

(Bloomberg) -- Los funcionarios de la Reserva Federal se mostraron cautelosamente optimistas sobre la recuperación económica de Estados Unidos en la reunión de abril del banco central, y algunos funcionarios señalaron que estarían abiertos a discutir la reducción de las compras masivas de bonos del banco central “en algún momento”.

“Varios participantes sugirieron que si la economía seguía avanzando rápidamente hacia los objetivos del Comité, podría ser apropiado en algún momento de las próximas reuniones comenzar a discutir un plan para ajustar el ritmo de las compras de activos”, según las actas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) del 27 y 28 de abril, publicadas el miércoles.

“Varios participantes señalaron que probablemente pasaría algún tiempo hasta que la economía haya avanzado sustancialmente hacia los objetivos de máximo empleo y estabilidad de precios del Comité”, según las actas.

Los funcionarios mantuvieron las tasas de interés cercanas a cero en la reunión y se comprometieron a continuar comprando US$80.000 millones en bonos del Tesoro y US$40.000 millones en valores respaldados por hipotecas cada mes hasta que se haya logrado un “progreso sustancial adicional” en sus objetivos de empleo e inflación.

Los bonos del Tesoro de EE.UU. cayeron debido a los altos volúmenes de futuros tras la publicación de las actas, mientras los inversionistas digerían la noticia de que había un grupo de funcionarios abiertos a hablar sobre la disminución de las compras de bonos. Las acciones estadounidenses bajaron.

El mercado laboral estadounidense registró fuertes alzas en marzo, el mes más reciente para el que los funcionarios de la Fed tenían datos en la reunión de abril. Desde entonces, los responsables de la política monetaria han señalado que necesitarían ver una fortaleza continua que indique que la economía está en camino de cumplir con la prueba de la Fed para reducir las compras de bonos.

El panorama de recuperación se vio enturbiado por el decepcionante informe de empleos de abril, que se publicó después de la reunión de la Fed. Los responsables políticos tendrán ese informe, más el de mayo, en su próxima reunión de junio.

El temor a una mayor inflación ha inquietado a algunos inversionistas en las últimas semanas, en medio del aumento de los precios de las materias primas, mientras que los críticos de la Fed argumentan que sus políticas ultrablandas, combinadas con el enorme estímulo fiscal estadounidense, corren el riesgo de sobrecalentar la economía.

Perspectivas de inflación

En sus comentarios sobre la inflación, los funcionarios de la Fed afirmaron que un aumento de la demanda junto con algunos cuellos de botella en la oferta probablemente impulsarán las medidas de inflación por encima del 2% en el corto plazo. Las actas señalan que “varios” participantes dijeron que alguna escasez de oferta “podría no resolverse rápidamente y, de ser así, estos factores podrían presionar al alza los precios más allá de este año”. Aun así, “muchos” observaron que las expectativas de inflación a largo plazo seguían ancladas cerca del objetivo del comité.

“A pesar de las fluctuaciones esperadas a corto plazo en la inflación medida, muchos participantes comentaron que varias medidas de las expectativas de inflación a largo plazo se mantenían bien ancladas en niveles ampliamente consistentes con el logro de los objetivos a largo plazo del Comité”, señalan las actas.

Los precios de los bienes se dispararon en abril, y el índice de precios al consumidor registró su mayor incremento intermensual desde 2009. Los cuellos de botella en la cadena de suministro y la expansión de la actividad económica a medida que aumentan las tasas de vacunación están contribuyendo a las alzas de precios, que los funcionarios de la Fed han dicho que serán transitorias y temporales.

La presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, señaló a principios de este mes que las medidas de la tendencia de la inflación, incluido el indicador medio del IPC de su banco, en 2,1% en abril, aún están bajo control.

Los funcionarios de la Fed no actualizaron sus proyecciones económicas en la reunión de abril. Lo harán en la reunión del 15 y 16 de junio.

Nota Original:Some Fed Officials Favored Taper Talk at ‘Upcoming Meetings’ (2)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.