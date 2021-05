Al menos seis heridos y daños materiales tras un terremoto de 5,8 en Nepal

EFE/Ricardo Pérez-Solero/Archivo

Katmandú, 19 may (EFE).- Al menos seis personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, y decenas de viviendas resultaron dañadas por un terremoto de magnitud 5,8 en la escala abierta de Richter que sacudió este miércoles el oeste de Nepal.

El seísmo de magnitud 5,8 se produjo a las 5.42 hora local (23.57 GMT del martes) en el distrito occidental de Lamjung, con epicentro en el municipio rural de Marshyangdi, según informó el Centro Nacional de Investigación y Monitoreo de Terremotos.

Tras el primer terremoto se produjeron varias réplicas de magnitud entre 4 y 5,3, detalló.

"No ha habido víctimas mortales", aseguró a Efe el director ejecutivo de la administración del distrito de Lamjung, Jagdish Mishra, que anotó sin embargo que seis personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad.

El herido grave ha sido ingresado en un hospital después de saltar desde lo alto de un edificio de dos pisos durante el terremoto, informó Mishra.

Además, el seísmo dejó al menos 27 viviendas destruidas y otras 12 sufrieron importantes daños, concluyó el oficial del distrito.

Según Naciones Unidas, Nepal es el undécimo país más vulnerable a los terremotos.

El 25 de abril de 2015, un terremoto de magnitud 7,8 sacudió Nepal, derribando edificios de varios pisos en Katmandú, y provocó deslizamientos de tierra y avalanchas en las montañas. Casi 9.000 personas murieron y más de 22.000 resultaron heridas.

Aquella catástrofe dejó además a cientos de miles de personas sin hogar y causó daños valorados en cerca de 6.470 millones de euros. Seis años después del seísmo, las labores de reconstrucción no han finalizado, ralentizadas en parte por los efectos de la pandemia.